Bienenmobil mit „Betzel“: Zwei Willingshäsuer Senioren kämpfen für den Artenschutz

Das Bienenmobil mit Betzel. Die Außenhülle gestalteten Kuhn und Hellmann zusammen mit einer Kindergruppe. © Philipp Knoch

Zusammen haben Rüdiger Hellmann und Alfred Kuhn einen alten Camper zu einem Heim für drei Bienenvölker umgebaut. Damit wollen sie Kinder für das Thema sensibilisieren.

Willingshausen – Rüdiger Hellmann und Alfred Kuhn haben gemeinsam ein Bienenmobil gebaut. Damit wollen sie Kinder für Natur und Artenschutz sensibilisieren und touren damit zu Kindergärten und Schulen. „Wir müssen bei den Jüngsten anfangen, auf das Thema aufmerksam zu machen, die bringen das dann zu Eltern und Großeltern“, ist sich Hellmann sicher.

In Eigenregie haben die beiden Senioren einen alten Wohnwagen in ein Bienenmobil verwandelt. Über den Winter haben sie Platz für drei Bienenvölker geschaffen, für den gelernten Schreiner Hellmann kein Problem.

Rüdiger Hellmann präsentiert eine Eucera Schwalmensis. Mit seinen Modellen erklärt er den Kindern das Leben der Bienen. © Philipp Knoch

Schon länger engagieren sich Kuhn und Hellmann für Naturschutz. Die Idee zum Bienenmobil sei ihnen nach einem Besuch einer Grundschulklasse bei einem befreundeten Imker gekommen. „Es ist besser, wenn wir zu den Kindern kommen als umgekehrt“, dachten sie sich und machten sich ans Werk.

Alfred Kuhn mit einer halb verschlossenen Bienenwabe. © Philipp Knoch

Kuhn kümmert sich um die Bienen. Er hat von einem Bekannten, einem Hobbyimker, gelernt, ein Bienenvolk zu hegen und zu pflegen. Derzeit sind zwei Völker zu je 15 000 bis 20 000 Bienen im Bienenmobil heimisch.

Durch eine kleine Einflugschneise kommen sie in den Bienenstock, der im Wohnwagen ist. Wenn sie umziehen, verschließen Hellmann und Kuhn die Einflüge am Abend vorher. Bienen, die sie an einem Standort zurücklassen, könnten auch alleine überleben.

Mit einem Besen kehrt Alfred Kuhn die Bienen von den Waben herunter. © Philipp Knoch

Mit Kindergruppen arbeiten sie gerne zusammen. Bunt bemalt haben sie den Wagen bei Ferienspielen in Willingshausen. Zu anderen Gelegenheiten machen sie mit den Kindern Honig, von dem jedes Kind ein Glas mitnehmen darf oder bauen Behausungen für Wildbienen. Die nennen sie Bienenheime und nicht Bienenhotels, schließlich sollen die Bienen bleiben.

„Wir machen das nicht für Geld, wir wollen den Kindern etwas zum Thema Artenschutz beibringen und Gemeinschaft schaffen“, sagen sie. Hellmann erfand auch die „Eucera Schwalmensis“. Eucera, zu Deutsch Langhornbiene, ist eine der vielen Bienengattungen. Die „Eucera Schwalmensis“ kommt nicht aus einer Wabe, sondern aus der Werkstatt von Hellmann.

„Wie es sich für eine echte Schwälmerin gehört hat sie natürlich eine Betzel auf dem Kopf“, erklärt er. Mit ihr dekoriert er das Bienenmobil und erklärt anhand des Modells den Kindern das Leben der Bienen. (von Philipp Knoch)

Kontakt: Rüdiger Hellmann, Tel. 0 66 97/7 44 99 88, biotopia@online.de