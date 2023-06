Bilder kommen nach Hause - Witwen übergeben Werke an Museum

Museum der Schwalm

+ © Celine Kühn Die Witwen Edeltraut Vogt (rechts) und Gisela Tenz (zweite von links) spendeten dem Museum rund 50 Werke der verstorbenen Künstler Dieter Tyspe und Jürgen Tenz. Tina Krause-Willenberg (links) und Wilfried Ranft vom Museum der Schwalm nahmen die Spende dankend entgegen. © Celine Kühn

Die Künstler-Witwen Edeltraud Vogt und Gisela Tenz übergeben Schwälmer Werke von den Künstlern Jürgen Tenz und Dieter Tyspe an Museum der Schwalm.

Schwalmstadt – Die Witwen der Künstler Jürgen Tenz und Dieter Tyspe haben dem Museum der Schwalm 50 Werke der beiden Künstler geschenkt. Die beiden Schwestern Edeltraud Vogt und Gisela Tenz übergaben die Kunstwerke ihrer verstorbenen Männer persönlich an Museumsleiter Wilfried Ranft in Ziegenhain.

Den Kontakten zu den Schwestern hatte Tina Krause-Willenberg hergestellt, nachdem sie ein Werk von Jürgen Tenz im Büro von Wilfried Ranft entdeckte. „Die Bilder der Künstler haben mich zu der Ausstellung Stadt-Land inspiriert“, erzählt die Künstlerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Museums.

Jürgen Tenz und Dieter Tyspe waren um 1989 in der Schwalm und haben sich hier für ihre Werke von den Landschaften inspirieren lassen, wissen die Berliner Schwestern zu berichten.

Vor-Ort-Malerein der Schwalm

Sogenannte Vor-Ort-Malerein seien in den Achtzigerjahren sehr üblich und eine Leidenschaft der beiden Künstler gewesen. Für eine Woche sind sie in der jeweiligen Region geblieben und haben sich künstlerisch davon leiten lassen. Die Ölbilder und Drucke erstellten sie dann zurück in der Heimat Berlin.

Im Jahr 1990 stellten die Künstler ihre Werke dann auch einmalig in der Schwalm aus. „Sie fanden es schön hier auf dem Land, aber wollten nie aus Berlin wegziehen“, erzählen die Schwestern.

Manche suchten die Ruhe auf dem Land, doch ihr Mann habe immer das Leben und den Trubel in der Stadt gebraucht, so Gisela Tenz.

Bereits 2008 hat Edeltraud Vogt die Werke von Dieter Tyspe in der Schwalm ausgestellt. Sie habe bestimmt noch 120 weitere Werke zu Hause und für den Nachlass einen eigenen Raum angemietet.

Ihre Schwester, Gisela Tenz, hat ebenfalls einen großen Nachlass zu verwalten. In der Wohnung in Berlin sei ein Raum mit der Druckpresse ihres Mannes ausgestattet. Diesen Raum und sein Atelier möchte sie gerne erhalten.

Liebe zur Kunst

Die beiden Männer lernten sich durch den Verein Berliner Künstler kennen, in welchem sich beide engagierten. Lange Jahre waren sie sogar im Vorstand des Vereins. Jürgen und Gisela Tenz waren 52 Jahre lang verheiratet, bis er 2021 verstarb. „Ich war mein ganzes Leben mit ihm verheiratet“, resümiert sie liebevoll.

Edeltraud Vogt lernte den befreundeten Künstler Jürgen Tyspe über ihre Schwester bei einem Geburtstag kennen und es funkte. Bis zu seinem Tod 1994 waren die beiden ein Paar.

Von ihrer Kunst leben konnten die beiden Künstler jedoch nicht. Hin und wieder haben sie mal ein paar Bilder verkauft, doch das finanzielle Standbein schufen die Schwestern. „Wir haben für das tägliche Leben gesorgt“, erzählt Gisela Tenz.

Bereits 2013 habe Jürgen Tenz dem Museum der Schwalm drei Ölbilder geschenkt. „Er hat damals gesagt, dass sie einfach hier hingehören“, erinnert sich Witwe Gisela Tenz.

Sie fand noch mehr Mappen mit Zeichnungen aus dem Schwalm-Eder-Kreis. „Da wurde mir klar, die müssen hier her“, so Tenz weiter. Mit dem neuen Standort der Bilder sind die Witwen sehr zufrieden: „Sie passen hier an diesen Ort“, schließt Edeltraud Vogt.

Das Museum der Schwalm freut sich sehr über die Schenkung. „Es ist schön, zu zeigen, wie die Schwalm von außen gesehen wird. Die Werke sind ein großer Gewinn für uns“, sagt Wilfried Ranft, Museumsleiter. Im nächsten Jahr soll es eine Sonderausstellung geben, die alle Werke zeigt.