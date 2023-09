Brandstiftung in Singlis: Mann zündet Sitze in Hessischer Landesbahn an

Von: Matthias Haaß

An der Haltestelle Singlis ereignete sich am Sonntag der Vorfall in der Landesbahn. © Claudoa Brandau

Der Täter drohte einem Augenzeugen zufolge damit, alle Insassen des Zuges verbrennen zu wollen. Die Bahn spricht von einem Schaden in Höhe von 15 000 Euro.

Singlis – Ein offenbar verwirrter Mann hat bereits am vergangenen Sonntag im Regionalexpress 98 der Hessischen Landesbahn in Singlis Sitze angesteckt und Fahrgäste bedroht. Das bestätigte die Polizei erst jetzt auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch.

Nähere Angaben zum Täter und dem Vorfall machte ein Polizeisprecher aber auch auf Nachfrage nicht und verwies auf eine gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Kassel, die am heutigen Donnerstag herausgegeben werden soll.

Im Gegensatz zur Polizei zeigte sich die Hessische Landesbahn auskunftsfreudiger und bestätigte den dramatischen Vorfall an der Singliser Haltestelle. Der Vorgang habe sich gegen 8.20 Uhr ereignet, teilte eine Sprecherin am Mittwochnachmittag mit.

Drei Fahrgastsitze und ein WC seien beschädigt worden. „Unser Fahrpersonal hat sofort die Bundespolizei verständigt, als der Fahrgast gedroht hat, den Zug anzuzünden, und laut geworden ist“, so die Sprecherin weiter.

Unsere Zeitung wurde durch HNA-Leser Dieter Merz auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Der Trutzhainer war mit seiner Frau von Treysa auf dem Weg nach Kassel.

An der Haltestelle in Singlis habe er einen Mann registriert, der durch den Zug gelaufen sei und gedroht habe, alle Insassen anzuzünden. „Erst hab ich mir gedacht, dass es nur so ein Spinner ist, doch dann konnte man auch einen leichten Brandgeruch wahrnehmen“, berichtetet Merz der Redaktion und sagte weiter: „Natürlich waren wir sehr erschrocken und beeilten uns wie auch die anderen Fahrgäste den Zug zu verlassen.

Nachdem wir ausgestiegen waren und uns etwas vom Zug entfernt hingestellt hatten, haben wir den Qualm aus dem hinteren Drittel des Zuges gesehen.“ Seine Frau habe ziemliche Angst gehabt, sagte der Trutzhainer und übt Kritik an der Polizei, die aus seiner Sicht auch nach 15 Minuten noch nicht am Ort des Geschehens gewesen sei. Wer das Feuer gelöscht hat konnte Merz nicht erkennen.

Durch die Brandstiftung entstand Sachschaden. Personen wurden wohl nicht verletzt. Das betroffene Fahrzeug wurde in die Werkstatt gebracht. „Wie hoch genau der Schaden ist, können wir noch nicht abschließend sagen.

Wir rechnen aber mit einem Schaden in Höhe von 15 000 Euro, da zu der Sachbeschädigung noch die Reinigungskosten hinzukommen und die Kosten für den Leistungsausfall, weil das Fahrzeug erst einmal nicht einsatzbereit ist“, sagte die Bahnsprecherin.