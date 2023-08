„Brot für Frieden“: Schwälmer Ukraine-Hilfe rollt weiter

Von: Sandra Rose

Organisatoren und Unterstützer: hinten von links Heike Knauff-Oliver, Jakob Thiel, Mahi Akrami, Moritz Wagner, davor Sigfried Bös, Bruni Ide -Mölleken, Holger Meyer, Jörg Hebebrand, Harald Heidecke, Halyna Zaiats, Nina Gebel und Daniel Helwig. © Heike Knauff-Oliver

Das neunte Mal ist ein Lkw von der Schwalm in Richtung Ukraine aufgebrochen. Dieses Mal umfasste die Lieferung 30 Tonnen Hilfsgüter.

Schwalmstadt – Ein weiterer Hilfstransport ist unter dem Motto „Brot für Frieden“ auf dem Weg aus der Schwalm in die Ukraine: „Jung und Alt, Schwälmer, Ukrainer und Russen – alle haben mit angepackt“, berichtet Ehrenamtskoordinator Daniel Helwig. „Nur so ist es möglich, den neunten Lkw mit 30 Tonnen Hilfsgütern in die Ukraine zu schaffen.“

Ein Glücksfall für die Organisatoren ist die Spedition Heidelmann, ohne sie wären die Transporte nicht möglich. Till Bischof, Geschäftsführer, erklärt: „Wir können über unsere Kontakte die notwendigen Transporte und Lebensmittelspenden über unsere Kunden organisieren.“

Außer Nahrung, Verbandsmaterial und Pflegemitteln sind es diesmal überwiegend Betten, Rollstühle, Gehhilfen für Waisenhäuser und Altenheime, heißt es von den Organisatoren. Um die die gespendeten Pflegebetten von Seniorenheimen in Schlitz und Neukirchen abzuholen, war ein Fahrzeug mit Hebebühne notwendig.

Hierbei halfen die Firma Knoche, die den Lkw stellte, und Treysas Ortsvorstehers Jörg Hebebrand.

Der Dank aus der Ukraine kam umgehend. „Ihr wisst nicht, was eure Hilfe für uns in diesen Tagen bedeutet“, so Pastor Rudolf Balazhinec, der mit seinen Helfern vor Ort die Hilfsgüter direkt an Bedürftige verteilt. Im Juni hatte er einen Sachstandsbericht über die katastrophale Lage nach Zerstörung und den Überschwemmungen gegeben. Die Menschen leiden. Viele Verletzte müssen versorgt werden. Heike Knauff-Oliver, Mitkoordinatorin, versteht das als Hilferuf.

Aktuelle Sammelstellen Schwalmstadt: Werkraum, Steingasse 7, Treysa (Montag, 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, Mittwoch, 14 bis 17.30 Uhr, Freitag, 10 bis 12.30 Uhr), Ziegenhain: Pfadfinder Ziegenhain im Gemeindehaus, Zur Schanze 16, Stammleiter Detlef Jacob (Dienstag, 10 bis 12 Uhr, Freitag 10 bis 16 Uhr), Treysa: Jugendhaus Arche, Ascheröder Straße 21, (nachmittags zu den Gruppenstunden), Jugenddiakonin Maren Melchior, Tel. 0 66 91/2 13 50, Schrecksbach: Jugendetage JES, Mühlenweg 5, Carmen Heipel, Tel. 0 15 20/2 06 03 46.

Auch wenn es jedes Mal ein Kraftakt ist, 30 Tonnen Hilfsgüter zusammen zu tragen, wollen die Helfer ihre Arbeit fortsetzen.

Ohne Unterstützung der Rotarier, Organisationen und Vereinen, Mithilfe aus der Bevölkerung gehe das nicht, heißt es weiter. Der nächste und bis dahin zehnte Transport für September ist schon wieder in Planung.

Diesmal sollen es verstärkt Mittel für die Versorgung von Kranken und Verletzten sein. Dafür ruft Daniel Helwig zur Unterstützung auf: „Wir nehmen Sachspenden, Geldspenden und Menschen, die mit anpacken“, sagt der Ehrenamtskoordinator, der zusammen mit Diakon Sven Wagner auch Ansprechpartner für diese Aktion des Kirchenkreises Schwalm-Eder ist.

Sachspenden können weiter an Sammelstellen des Kirchenkreises abgegeben werden.

Gerne werden auch Geldspenden entgegengenommen, um die notwendigen Hilfsmittel kaufen zu können. sro

Kontakte und Information: Kirchenkreisjugenddiakon Sven Wagner, Tel. 06691/710825 und Ehrenamtskoordinator Daniel Helwig, Tel. 0174/789 9144