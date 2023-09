Buch liegt vor: Christian Weigand realisiert „Ein Leben für den Ozean“

Von: Sandra Rose

Die Autoren Florian Sturm (rechts) und Christian Weigand halten nach zwei Jahren Planungs- und Arbeitsphase ihr Buch in Händen. © Herzfotografie

Der gebürtige Schwälmer erzählt zusammen mit seinem Freund Florian Sturm die Geschichten von zehn Menschen, die sich für den Meeresschutz einsetzen.

Schwalm/Marburg – Sie tauchen und entdecken. Forschen und verteidigen. Sie suchen, finden und bergen – die zehn Helden der Meere, die im Mittelpunkt des Buches „Ein Leben für den Ozean stehen“. Doch das allein macht die Helden nicht aus. Glechzeitig klären sie, machen aufmerksam auf Artensterben, die Überfischung, die Verschmutzung der Meere.

In eindrucksvollen Bildern erzählen die beiden Autoren – der gebürtige Schwälmer Umweltaktivist Christian Weigand, der heute in Marburg lebt, und sein Freund, der Journalist Florian Sturm – Geschichten aus dem Forschungstauchboot, vom Kutter, vom Extremschwimmer, den Lahntauchern und der Fischereiexpertin.

So berührend und dicht dran die Erzählungen sind, so plakativ und berauschend ist die Flut der Fotografien: Auge in Auge mit dem Elshai, knietief im blutroten Wasser der Walfänger, die Hände voller Seegras, die Nase in den Untiefen des Ozeans.

Finanzierung durch Crowdfunding

Das 190-Seiten starke Werk im Hardcover realisierten die Autoren zusammen mit der Fotografin Maria Herzog und dem Designer Stefan Klöppner. Und letztlich durch eine Art Crowdfunding-Projekt, indem sie Vorbestellungen für das Buch generierten.

30 000 Euro versuchten die Ideengeber einzuwerben, für die Umsetzung gab es unter anderem Geld vom Programm „Neustart Kultur“ der Bundesregierung, auch gab es Zuschüsse aus Stiftungen. 2000 Exemplare konnten gedruckt werden.

Weigand und Sturm porträtieren Menschen, die den Kampf für den Ozean nicht aufgeben. Ihre Mission ist das Meer, wie bespielsweise Karen Hissmann und Jürgen Schauer – sie sind das Kernteam der „Jago“, Deutschlands einzigem bemannten Forschungstauchboot.

Als Team absolvierten sie mehr als 1300 Fahrten in bis zu 400 Metern Tiefe. Mit ihnen sprechen die Autoren über Entdecken, die Begegnung mit einem lebenden Fossil und die Zukunft der bemannten Unterwasserforschung.

Als Forschungstaucher, Meeresbiologe und Fotograf erlebt Uli Kunz die unwirklichsten Orte dieser Erde. Er berichtet von Waldfriedhöfen vor Grönland, unterschätzte Artenvielfalt in Kiel und weltraumähnliche Höhlen in Frankreich.

Auch die Forscherin Karen Wiltshire kommt zur Wort. Sie hat die Bedeutung der weltweit längsten Meeresdatenmessung erkannt und seitdem revolutioniert sie mit ihrem Team auf Helgoland Teile der globalen Klima- und Ozeanforschung.

Fischereibetriebe und WWF: Ein ungewöhnliches Bündnis

Dass der Umweltschutz auch einstige Kontrahenten vereinen kann, beweist ein Pilotprojekt, in dem sich mecklenburgische Fischereibetriebe und die Naturschutzorganisation WWF gemeinsam bei der Beseitigung von jahrzehntelanger Verschmutzung in der Ostsee engagieren.

Und ein Beispiel aus Marburg zeigt, dass der Schutz der Meere fernab der Küsten beginnt: Die Lahntaucher steigen regelmäßig in den Fluss vor ihrer Haustür, um tonnenweise Müll zu bergen.

Die Idee zum Buch entstand in Coronazeiten, aus einem Podcast. Zwei Jahre hat die Umsetzung gedauert. Wichtig war Christian Weigand bei der Auswahl, dass sich im Buch ihr „Roter Faden“ wiederfindet.

Im ersten Kapitelteil gehe es darum, die Leser für Ozeane zu begeistern, im zweiten um die Sensibilisierung – und im dritten Teil um Lösungsansätze. „Wir wollen aufzeigen, dass es noch nicht zu spät ist, die Meere zu retten“, sagt er.

Ideen für weitere Projekte sind in Planung. Dann, so Weigand, würde es geografisch gesehen wohl über Ost-, Nordsee und Nordatlantikküste hinaus gehen.

„Ein Leben für den Ozean“, Edition 1, 29,95, ein-leben-fuer-den-ozean.de