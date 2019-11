Christiane Schmitt übernimmt Hausarztpraxis Karcher in Treysa

Auf dem Land herrscht Hausarztmangel. Und das nicht erst seit gestern, weiß Allgemeinmediziner Dr. Martin Karcher aus Treysa. Seit 2005 arbeiteten in seiner Praxis immer wieder Assistenzärzte mit, um einen Einblick in den Alltag eines Hausarztes zu bekommen. „Auch im Hinblick auf eine Praxisübergabe war mir das immer wichtig“, sagt der 65-Jährige.

Für die Allgemeinmedizin konnte er aber in den vergangenen Jahren nicht nur Kollegen aus der Ferne, sondern auch ganz aus der Nähe begeistern – mit Dr. Christiane Schmitt, die seit vielen Jahren in Ziegenhain lebt, hat er eine Nachfolgerin gefunden. Sie hat die Praxis übernommen, Karcher arbeitet dort weiter – als angestellter Arzt.

Die 45-Jährige war zuvor viele Jahre als Anästhesistin an der Uniklinik Marburg tätig. Privat lernten sie und ihr Mann, Dr. Constantin Schmitt, die Karchers kennen, die 1990 in die Schwalm kamen und die alteingesessene Praxis in der Dittershäuser Straße übernahmen.

„Die ersten Köder hat Martin schon vor längerem ausgelegt, ich konnte in die Praxis reinschnuppern“, erzählt Schmitt, die in Marburg unter anderem in der Intensivmedizin und der Schmerztherapie tätig war. „Die Arbeit als Allgemeinmedizinerin ist spannend, weil sie so vielfältig ist. Ich habe begeistert gelernt“, beschreibt die 45-Jährige ihre Eindrücke, die alsbald ihre Facharztausbildung machte und sich entschloss, die Praxis zu übernehmen. Dr. Martin Karcher, der lange Jahre Ausbildungsberater war, arbeitet weiterhin parallel mit – die Praxis hat zwei Stellen.

Jobwechsel mit Mehrwert

Die Partnerschaft schätzt Schmitt sehr: „Wir können uns austauschen, Fälle besprechen – das passt.“ Das Konzept mit zwei Ärzten sei auch im Sinne der Patienten: „Wir können flexibel reagieren – das Komplettgebiet stimmt“, sind beide überzeugt. Für die Ziegenhainerin bringt der Jobwechsel auch einen Mehrwert an Familienzeit. „Die weiten Wege entfallen“, sagt die Mutter zweier Kinder.

Das komplette Team der Praxis ist auch in der neuen Konstellation erhalten geblieben. Versorgt werden in der Praxis, wie im ländlichen Bereich üblich, pro Quartal zwischen 800 und 1200 Patienten, etwa 30 Hausbesuche fallen pro Woche an. Was Christiane Schmitt am Beruf der Hausärztin fasziniert, ist das Spektrum: „Zu mir kommen Kinder, Erwachsene, Ältere – das macht den Alltag sehr abwechslungsreich.“ Eine weitere Leidenschaft stammt noch aus ihrer Zeit als Anästhesistin. Die Ziegenhainerin bietet auch ästhetische Medizin an.

Martin Karcher will ihr noch länger zur Seite stehen: „Ich bin gerne Hausarzt und bin froh, so eine tolle Kollegin gefunden zu haben.“

Von Sandra Rose