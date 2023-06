Das Traditionen-Fest zeigt sich in vielen Facetten

Die Schwälmer Tracht durfte beim Festumzug nicht fehlen. © Jörg Döringer

Vom 7. Juni bis zum 12. Juni fand in Schwalmstadt die 295. Ziegenhainer Salatkirmes unter dem Motto „Zeitreise in die 70er Jahre“ statt. Höhepunkte der Feierlichkeit waren unter anderem der Festzug und das Entenrennen.

Unter den vielen Programmpunkten der Ziegenhainer Salatkirmes waren vor allem der Festzug am Sonntag und das Entenrennen am Samstag sehr beliebt. Bei sommerlichen Temperaturen lockte das Programm viele Besucher an.