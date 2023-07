Der Landkreis fährt elektrisch: Fahrradhändler bestätigen E-Bike-Boom

Von: Eike Rustemeyer

Heute auf dem Klapprad unterwegs: Ulrich Wüstenhagen, Vorsitzender des ADFC. Auch er hat bereits ein E-Bike in der Garage. © Eike Rustemeyer

E-Bikes oder Pedelecs liegen aktuell voll im Trend. Klassische Fahrräder sind hingegen nur noch selten gefragt.

Schwalm-Eder – Immer mehr Fahrradfahrer im Schwalm-Eder-Kreis entscheiden sich für ein Zweirad mit elektrischer Antriebsunterstützung, auch E-Bike oder Pedelec genannt. Dabei galt der Markt 2022 über weite Strecken als leer gefegt – Lieferengpässe und Warenknappheit während der Pandemie setzten dem bundesweiten Fahrradhandel zu, wie der Verband des deutschen Zweiradhandels feststellt.



Neben klassischen Fahrrädern ohne Antriebsunterstützung waren vor allem E-Bikes in sportlichen Variationen schwer zu bekommen. „Es gab auf jeden Fall eine Knappheit“, sagt Freddy Wurmbäck, Inhaber von Freddys 2Rad-Shop in Moischeid.

Aktuell gebe es jedoch keine Lieferschwierigkeiten mehr und die nach wie vor hohe Nachfrage könne gut bedient werden, so Wurmbäck. In seinem Laden seien vor allem sogenannte SUV-Bikes mit breiter Bereifung gefragt. Das lege an der hügeligen Radweg-Infrastruktur rund um Gilserberg, sagt Wurmbäck. Für ein solides E-Bike empfiehlt er ein Budget zwischen 3500 und 4000 Euro.



Ralph Habenicht, Inhaber von „Der Fahrradladen“ in Gudensberg, habe im vergangenen Jahr ebenfalls eine gewisse Warenknappheit bemerkt. Die wolle er aber nicht zu hoch bewerten, „da es schon immer Produkte gab, die gefragter sind als andere“. Das betreffe vor allem die sportlichen E-Bike Modelle. Die Nachfrage beschreibt Habenicht als „weiterhin ungebremst“.



E-Bikes auch bei Jugendlichen und Kindern beliebt

„Wir empfehlen, fast immer ein E-Bike zu kaufen“, sagt Habenicht. Auch Jugendliche und Kinder würden den Laden immer häufiger mit einem solchen Fahrrad verlassen. „Früher habe ich anders darüber gedacht, aber wenn man ehrlich ist: Wir sind mit 15 auch alle Mofa gefahren“, sagt er. Laut Habenicht sollte man für ein gutes E-Bike mindestens 3500 Euro in die Hand nehmen.



Von einer gestiegenen Nachfrage nach der Corona-Knappheit berichtet auch Susanne Johannsmann vom Radhaus Melsungen. Die Nachfrage sei wieder „konstant auf hohem Niveau“. Sie bemerke, dass durch das E-Bike viel mehr Menschen Rad fahren würden.

Verkaufszahlen Laut dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 bereits 850 000 E-Bikes in Deutschland verkauft. Zusätzlich 830 000 Fahrräder ohne Antriebsunterstützung. Das seien zwar weniger Verkäufe als im gleichen Zeitraum des Vorjahres gewesen, insgesamt aber gute Zahlen. Für das gesamte Jahr 2023 prognostiziert der Verband einen deutschlandweiten Absatz von zwei Millionen E-Bikes.

Unaufhaltsam hat der E-Bike-Trend den Schwalm-Eder-Kreis überrollt. Die Warenknappheit während der Coronapandemie konnte ihn nicht stoppen. Und: Selbst vor Jugendlichen und Kindern macht er keinen Halt mehr.

Auch wenn der Gudensberger Fahrradhändler Ralph Habenicht den Verkauf von E-Bikes an Kinder und Jugendliche in der Vergangenheit kritisch betrachtet hat, hält er das mittlerweile für unproblematisch. „E-Bike zu fahren ist besser, als gar kein Fahrrad zu fahren“, sagt er. Gerade wenn die Eltern bereits ein E-Bike besitzen, sei es kaum möglich, dass das Kind keines bekommt, findet Habenicht.

Um bei gemeinsamen Radtouren den Anschluss nicht zu verlieren, bräuchten auch die Kinder eine Antriebsunterstützung. Die falle bei den Modellen für die Jüngsten allerdings gering aus. Akku- und Motorleistung seien im Vergleich zu E-Bikes für Erwachsene geringer.

E-Bikes sind in der Überzahl

Für Ulrich Wüstenhagen, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs des Kreisverbandes Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder (ADFC), seien die Entwicklungen rund um das E-Bike unumkehrbar. Zwar glaubt er nicht, dass E-Bikes das klassische Fahrrad jemals komplett ersetzen, aber „sie sind jetzt schon deutlich in der Überzahl“, sagt er. Bei Fahrradtouren des ADFC machten „Bio-Radler“ schon länger die Minderheit aus.

Das führe gerade bei einer Steigung zu einem Geschwindigkeitsgefälle innerhalb der Gruppen. Die E-Bikes seien am Berg einfach schneller, so Wüstenhagen. „Es wird immer schwieriger, die Gruppen zusammen zu halten.“, sagt er.

Wüstenhagen: E-Bikes für Jugendliche seien wenig sinvoll

Dass bereits Jugendliche oder andere Fahrrad-Anfänger E-Bike fahren, halte Wüstenhagen nicht für sinnvoll. „Ich finde, man sollte nicht zu früh damit anfangen“, sagt er. Grundsätzlich könne und solle das seiner Meinung nach aber jeder handhaben wie er möchte. Was ihn störe, sei die generelle Aufwärtsspirale hinsichtlich der Preise und der Ausstattungen der E-Bikes. „Immer größer, teuerer, komplexer - Wohin soll das noch führen?“, fragt sich der ADFC-Vorsitzende.

Die Komplexität der Antriebsunterstützung überfordere laut Wüstenhagens Erfahrungen bereits einige E-Bike-Fahrer. „Sobald die Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht ist, bei der sich die Motorunterstützung ausschaltet, kommen die Leute ins Stocken“, sagt er. Ab diesem Punkt müsse man mit reiner Muskelkraft die Geschwindigkeit aufrecht erhalten, was nicht immer gelinge.

Um der Masse an E-Bike-Fahren gerecht zu werden, bedarf es laut Wüstenhagen einen Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur. Selbst in Fahrrad-Städten wie Amsterdam und Kopenhagen habe er festgestellt, dass die breiten Radwege angesichts der vielen E-Fahrer langsam eng würden. Als hierzulande „vorbildhaft“ bezeichnet Wüstenhagen den Schwälmer Bahnradweg. Zwar sei Deutschland noch weit von einer Mobilitätswende entfernt, angesichts solcher Projekte befinde man sich aber auf einem guten Weg.

Auch an einem leidenschaftlichen Fahrradfahrer wie Ulrich Wüstenhagen ist der E-Bike-Boom nicht vorüber gegangen. „Ich besitze selber auch eins“ sagt er. Allerdings wolle er das nur in Kombination mit einem Anhänger fahren, um größere Einkäufe zu transportieren. Sein bevorzugter Antrieb seien immer noch die eigenen Beine.