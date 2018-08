Diabetiker Hessen: Bund wird von Treysa aus organisiert

Schicksale sind individuell

+ © Sandra Rose Hier laufen die Fäden für ganz Hessen zusammen: Landesgeschäftsführerin Birgit Heuser koordiniert zusammen mit einer Kollegin und in Absprache mit dem Vorstand Veranstaltungen für Diabetiker. Der Verein Diabetiker Hessen bietet Mitgliedern Rat und Hilfe an. © Sandra Rose

Treysa. „Viele wissen nicht, dass es uns hier gibt“, sagt Birgit Heuser und blickt sich in ihrem doch überschaubaren Büro in einem schlichten Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Treysa um.