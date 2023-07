Die Kunst des Weglassens: Schwälmer Paar entwickelt Theater der Zukunft

Von: Sandra Rose

Teilen

Die Natur selbst soll in den neuen Inszenierungen von Silvia Pahl und Klaus Wilmanns im Mittelpunkt stehen. Start ihrer Reihe soll im August in der Region sein. © Sandra Rose

Das „theater 3 hasen oben“ litt enorm unter der Pandemie – jetzt folgt eine radikale Neuausrichtung.

Ottrau – Wie es sich anfühlt „zu nichts mehr nütze zu sein“ haben Silvia Pahl und Klaus Wilmanns in den vergangenen Jahren schmerzlich erlebt. Den Theatermenschen und -machern wurde in der Pandemie alles entzogen, was sie ausmacht. Nicht nur finanziell, auch physisch waren Lockdowns und das völlige Einfrieren der Kulturlandschaft für das „theater 3 hasen oben“ ein radikaler Einschnitt. Radikal bezeichnen Theaterkollegen jetzt auch die Neuausrichtung des Künstlerpaares. „Die Kunst des Weglassens“ heißt die neue Konzeption, die regionale Impulse aufgreifen und gleichwohl Inspiration für ein Theater der Zukunft sein soll.

Die Pandemie

„Wir befanden uns während der Pandemie in einer Beschäftigungstherapie – zwei Inszenierungen sind für die Tonne produziert worden. Das war nicht nur extrem frustrierend, sondern auch erschöpfend“, erzählt Silvia Pahl.

Die Idee: Ein Stück fürs Freie umzuarbeiten. Bühnenbild, Technik, alles war anzupassen an Wind, Sonne, womöglich Regen. „Uns ist klar geworden, das erfordert von uns ein anderes Spiel. Aber klar wurde uns auch, was wir dazu wirklich brauchen – und doch wie wenig.“

Möglichkeit in der Pandemie: Im Kulturknotenpunkt Homberg (KKP) am Marktplatz gab es im Jahr 2020 eine Inszenierung von Sophie Bernhardt, Klaus Wilmanns, Silvia Pahl und Maxie Buck (von links). © Claudia Brandau

Der Neustart

Aus ihren eigenen Biografien heraus wurde klar, dass eine Neuorientierung unerlässlich sein wird: „Um fossile und menschliche Energie zu sparen, wollen wir in Zukunft weniger Tourneen fahren und unsere künstlerische Arbeit mehr in der Region verankern“, sagen beide. Ressourcenschonung und nachhaltig – darum soll es in dem von „Neustart Kultur“ (Rettungsprogramm der Bundesregierung für den Kultur- und Medienbereich) Projekt der Theatermacher gehen.

Dazu haben Silvia Pahl und Klaus Wilmanns mit Menschen von Initiativen, Institutionen und Betrieben gesprochen – über ihre „Kunst des Weglassens“. Mit Kindern aus einer Waldkita, mit Akteuren des Unverpackt-Ladens, auf Biohöfen, im Repair-Café.

In der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun und dem der anderen trete auf dem Land eines in den Vordergrund – die Natur, „ganz bodenständig und banal“. Und: Die Menschen auf dem Land bräuchten keine Entwicklungshilfe im Sinne des Denkens. „Sie sind selbstbewusster geworden“, findet Silvia Pahl. „Auf dem Land findet (nur) statt, was die Menschen selber machen.“

Die Idee

Was die Theatermenschen in ihren Recherchen gelernt haben, ist, dass sie eine Art Rollentausch vorgenommen haben, sich in ihrer Rolle zurückgenommen und zugehört haben. „Ein gutes Gespräch steht und fällt mit der guten Frage und noch mehr mit der Fähigkeit, wirkliches Interesse zu entwickeln und zuzuhören“, sind Pahl und Wilmanns überzeugt. Das soll sich künftig auch in ihrer Spielweise spiegeln – offen, radikal demokratisiert, nennen sie es. Auch die Natur können mitspielen, aber mit einem Augenzwinkern,

Der Akt, etwas zu tun, ermögliche auch, aus dem Gefühl der Ohnmacht auszusteigen, finden die Immichenhainer, die hier auf einem alten Hof seit 25 Jahren ihren Anker gefunden haben. „Etwas wegzulassen kann auch Entlastung sein, vielmehr geht es darum, daraus für sich einen Gewinn zu erzielen“, sagt Klaus Wilmanns.

Die Bühne

Sich das zu trauen, bezeichneten viele ihrer Kollegen als radikal. Auch, weil es wirtschaftlich schwierig werden könnte, sie ein Risiko eingehen.

„Bei Künstlern geht die Gefühlsamplitude allerdings häufiger rauf und runter – wir sind zuversichtlich. Eine totale Versicherung gibt es nie“, erklärt Silvia Pahl. Die Bühne dafür: der Naturraum. „Wir sind sicher, dass das Erdreich jede Menge Potenzial für Kunst bereit hält. Wir werden tief graben, um den Schatz zu heben“, sagt das Paar. Kleine Formate könnten genauso kunstvoll und wertvoll sein. Und: ländliche Kunst ist repräsentativ. Und relevant.

Dafür sind Silvia Pahl und Klaus Wilmanns mit weiteren Akteuren und den Bürgermeistern von vier Kommunen im Gespräch. Die Spielreihe soll im Spätsommer starten und bis 2027 laufen. Für jede Saison ist eine neue Inszenierung geplant. Die ersten Termine im Schwalm-Eder-Kreis stehen schon, so viel sei vorab verraten – am 12. August soll Premiere sein, Spielorte folgen.