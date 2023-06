Die Mission heißt Mensch: Seit 40 Jahren ist Michael Brüne Priester

Von: Sandra Rose

Seit 40 Jahren ist Pfarrer Michael Brüne als katholischer Geistlicher unterwegs, hier beispielsweise mit den Sternsingern. © michael brüne

Vor 40 Jahren wurde Treysas Pfarrer Michael Brüne zum Priester geweiht. Es war die letzte Priesterweihe von Bischof Dr. Eduard Schick.

Schwalmstadt – Die Kirche ist sein Zuhause, seine Zuflucht, seine Berufung: Pfarrer Michael Brüne ist Seelsorger in der Schwalm, seit vielen Jahren ist er Teil der katholischen Geist-Gemeinde, zu der mittlerweile Schwalmstadt, Neuental, Treysa, Gilserberg, Zimmersrode und Jesberg gehören.

Am Sonntag 11. Juni, blickt er auf ein besonderes Jubiläum zurück - vor 40 Jahren empfing Brüne die Priesterweihe.

Rückblick

Es war die letzte Priesterweihe von Bischof Dr. Eduard Schick im Jahr 1983. Brüne hatte neun Mitbrüder, kurz zuvor waren weitere drei Neupriester entsendet worden.

„Von solchen Weihe-Zahlen sind wir heutzutage leider weit entfernt. Der starke Gläubigen-Rückgang wirkt sich auch auf die Berufungen zum Priester- und Ordensleben aus“, erklärt Michael Brüne, der sich an die Worte aus der Weiheliturgie noch genau erinnert: „Stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes.“

Davon habe er sich im priesterlichen Dienst begleitet und auch immer wieder motiviert gefühlt. Priestersein und Kreuzannahme gehörten untrennbar zusammen, ist er überzeugt.

Das Kreuz erinnere an das Leiden und Sterben Jesu Christi für die Menschen. Und es sei zum Siegeszeichen für die Erlösung geworden. Das Kreuz sei auch das Schicksal des Freundes und Jüngers, der Jesus im priesterlichen Dienst nachfolge.

Priesterweihe am 11. Juni 1983 im Dom zu Fulda: von links Michael Brüne, Hans-Jürgen Elbrecht und Bischof Eduard Schick. © Privat

Dienst bringt Dankbarkeit

Wenn er auf 40 Jahre Priester-Dienst in der Diözese Fulda zurückschaue, erfülle ihn tiefe Dankbarkeit und große Freude.

Dankbar sei er Gott für die Gnade und Berufung zur Nachfolge als Jünger und Priester Jesu Christi, erklärt Michael Brüne. „Dankbar bin ich auch den vielen Menschen, die mich von Kindesbeinen an und bis heute begleitet und unterstützt haben.“

Von seiner Heimatgemeinde Großauheim aus waren Brünes Stationen Hattenhof mit Kerzell und Rothemann im Kreis Fulda, Marburg mit Cölbe und Wehrda, Neuses in der Gemeinde Freigericht und schließlich Treysa.

Hier versah er seinen Dienst, verkündete den Glauben, feierte die Sakramente und begleitete als Seelsorger. In Treysa wirkt Brüne seit 34 Jahren, der im Zusammenhang mit der Priesterweihe auch an ein anderes, wichtiges Ereignis denkt – das Fällen der Donareiche vor 1300 Jahren bei Fritzlar.

Damit habe der heilige Bonifatius hier den Grund gelegt für die Ausbreitung des Christentums. Durch die Bindung an den Papst in Rom sei man Weltkirche geworden. „Dieses Erbe gilt es auch in Zukunft zu bewahren und weiterhin mit Geist und Leben zu erfüllen“, sagt Brüne.

Erbe bewahren

Doch wie könne das gelingen? „Wenn wir nach vorne schauen, sehen wir besorgniserregende Entwicklungen in der Kirche.

Viele Gläubige sind verunsichert und fragen, wie es weitergehen wird mit den Pfarrgemeinden“, erläutert der Geistliche, der sich sorgt, ob man in Zukunft noch genügend Priester und Gemeindereferentinnen haben wird.

Fraglich sei auch, ob es in Großpfarreien mit Dekanatsgröße noch persönliche Seelsorge und Familien- und Einzelbegleitung geben könne.

Es sei traurig, dass man sich mit Strukturfragen und Machtdebatten selbst lähme und den Maßstab der verbindlichen Glaubenslehre verlassen habe.

„Statt Wachstum erleben wir Abbruch. Die Kirche verliert in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung“, ist Michael Brüne überzeugt und dennoch optimistisch.

Kirche sei in erster Linie keine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus und man müsse sich auf die Berufung und Sendung besinnen.

Der Missionsauftrag sei klar: „Geht zu den Menschen, verkündet ihnen die Liebe Christi und lehrt sie das Evangelium.“

Patriarch Gregorios gestaltet den Dankgottesdienst am Sonntag Das Priesterjubiläum feiert Michael Brüne zusammen mit dem emeritierten melkitischen Patriarchen Gregorios III. – Laham, dem langjährigen Freund aus dem Orient. Der Geistliche ist mittlerweile 90 Jahre alt und kommt zum fünften Mal nach Treysa. 1996 und 1998 war er als Erzbischof aus Jerusalem zu Gast, 2008 kam er als amtierender melkitischer (griechisch-katholischer) Patriarch aus Damaskus und 2019 als inzwischen Emeritus mit Sitz im Libanon. Geplant ist für Sonntag, 11. Juni, ein Dankgottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche in Treysa, die Heilige Messe im ostkirchlichen Ritus beginnt um 10 Uhr, Hauptzelebrant und Festprediger ist Patriarch em. Gregorios III. Ab 12 Uhr schließen sich Begegnung und Gratulation an, um 13 Uhr gibt es Mittagessen, danach Kaffee und Kuchen im Pfarrheim. Mit einer Dankandacht um 17 Uhr endet das Priesterjubiläum. Anstelle von Geschenken erbittet Brüne Spenden für die Hilfsprojekte von Patriarch Gregorios zur Unterstützung der Christen in Syrien und im Libanon.