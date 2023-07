Die Profiteure von Zwangsarbeit: Schwalm zu Kriegszeiten

Das befreite Kriegsgefangenenlager in Trutzhain.

Im zweiten Teil unserer Vorstellung von „Krieg und Nachkriegszeit auf dem Lande. Die Schwalm von 1939 bis 1955“ geht es um Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter.

Schwalm – Eigene Abschnitte beschäftigen sich mit den Zwangsarbeitern – und dem verbotenen Umgang mit ihnen. Vorhandene Listen nennen 859 Namen von Personen, die sich deren Arbeitskraft bedient haben.

„Die hohe Zahl zeigt, dass die gesamte Schwälmer Gesellschaft von diesem System der Ausbeutung durchzogen war. Allein in Treysa haben neben der Stadt- und Parteiverwaltung auch das Gericht, die Post, die Reichsbahn, das evangelische Pfarramt, das Standesamt, Ärzte und Hebammen sowie 44 Handwerker und 21 Landwirte Zwangsarbeiter ausgenutzt“ (S. 102).

Auch die evangelische Kirche in Hephata beschäftigte knapp 140 Zwangsarbeiter.

Ein befreiter französischer Gefangener mit Kindern.

Der über die Arbeit hinaus gehende Kontakt zwischen Deutschen und Ausländern war zwar streng verboten, aber nicht in den Griff zu kriegen, auch nicht mit drakonischen Strafen.

„Der Metzgermeister A. aus Ziegenhain hatte einen Kriegsgefangenen, der einen Wachposten des Stalag IX A beim Einkaufen begleitete, angesichts großer Kälte Ende 1941 im Flur vor seinem Laden warten lassen“ (S. 110).

Er wurde denunziert und wegen „Zersetzung der Wehrkraft“(!) zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Anni R. war in Rörshain bei einem Bauern dienstverpflichtet. Wegen eines vermuteten Verhältnisses zu einem französischen Kriegsgefangenen erhielt sie viereinhalb Jahre Zuchthaus.

Unschönes bleibt nicht im Gedächtnis

Dieser Teil der NS-Geschichte sei im kollektiven Gedächtnis der Schwalm wenig präsent, die Gedenkstätte Trutzhain wirke dem aber vorbildlich entgegen (S. 121).

Die Briefe der NSDAP-Kreisleitung („Soldatenbriefe“) berichten von 783 Toten aus der Schwalm zwischen Dezember 1941 und Herbst 1944, weitere Zahlen fehlen.

Mindestens 7800 Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Die Partei bemühte sich, diesen Verlusten einen Sinn zu geben, indem sie das individuelle Leid als freudiges Opfer umdeutete.

Die massive Umstellung der Wirtschaft auf Rüstungsgüter führte gegen Ende des Krieges auch in der Schwalm zu Versorgungsproblemen, vor allem bei Schuhen und Kleidung, zumal immer mehr Evakuierte, Ausgebombte und Flüchtlinge in den Kreis strömten.

Keine „Stunde Null“

Im März 1945 waren dies 13 645 Menschen. Hinzu kamen rund 10 000 Soldaten und Zehntausende Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter und später etwa 16 000 „Neubürger“ (Vertriebene und Flüchtlinge).

Zwischen 1946 und 1950 wuchs daher die Kreisbevölkerung um 55 Prozent, was zu einer erheblichen Wohnungsnot führte. Gerade diese massiven Migrationsbewegungen bringen Vanessa Conze dazu, beim Einmarsch der Amerikaner nicht von einer „Stunde Null“ zu sprechen, sondern die Jahre 1942 bis 1948, die Zeit zwischen Stalingrad und Währungsreform, als eine zusammengehörende Phase zu sehen, die den Kreis nachhaltig veränderte.

Nachdem die amerikanischen Truppen am 30. März 1945 der Nazi-Herrschaft in der Schwalm ein schnelles Ende bereitet hatten, lebten die Menschen in einem Ausnahmezustand. Das öffentliche und politische Leben war eingefroren.

Es kam zu Übergriffen der Befreiten, wobei man erwähnen muss, dass die französischen Kriegsgefangenen häufig die Rolle von Hilfspolizisten übernahmen, und es blühte der Schwarzmarkt.

Nicht jeder konnte sich sofort auf die neuen Verhältnisse einstellen. Konflikte gab es wegen beschlagnahmten Wohnraumes für „Neubürger“, und Dr. Siebold von Hephata beklagte, dass die befreiten Polen, die gut gearbeitet hätten, nun der Arbeit fern blieben und sich nur noch zum Essen einfänden (S. 217). (wird fortgesetzt) Bernd Lindenthal

Information Vanessa Conze, Krieg und Nachkriegszeit auf dem Land. Die Schwalm 1939 bis 1955, 25 Euro