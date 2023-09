Die Welt braucht Frieden: Gedenkveranstaltung an der Mahnstätte Trutzhain

Legten Blumen in der Gedenkstätte Trutzhain nieder: Florian Geißer (links) und Werner Krell vom DGB-Kreisvorstand Schwalm-Eder. © Jochen Schneider

Anlässlich des Antikriegstags am 1. September fand eine Gedenkveranstaltung an der Mahnstätte in Trutzhain statt.

Trutzhain – Unter Federführung des DGB-Kreisverbands Schwalm-Eder hatte dieser gemeinsam mit der Gedenkstätte und Museum Trutzhain zum Antikriegstag am 1. September unter dem Motto „Die Welt braucht Frieden“ aufgerufen.

Rund 40 Teilnehmer waren bei strömendem Regen in den Wald oberhalb Trutzhains gekommen. „Am Antikriegstag wollen wir den Opfern der vergangenen und der aktuellen Kriege gedenken. Die hiesige Gedenkstätte hat es sich unter Leitung von Karin Brandes zur Aufgabe gemacht, den Tag der Mahnung nicht zu vergessen“, sagte Florian Geißer, DGB-Kreisvorsitzender Schwalm-Eder.

Jürgen Kaufmann, Erster Kreisbeigeordneter des Schwalm-Eder-Kreises, rief dazu auf, sich der Verantwortung der Gräueltaten des zweiten Weltkriegs zu stellen. „Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, was passieren kann, wenn wir tatenlos zusehen, wegschauen und verdrängen und unsere Demokratie nicht aktiv verteidigen“, so der Politiker. Er begrüße es, dass die Gedenkstätte und das Museum Trutzhain gemeinsam mit dem DGB-Kreisverband Schwalm-Eder zum jährlichen Gedenken aufrufe.

Antikriegstag: Gedicht von Bertold Brecht wurde vorgetragen

Gerhard Hosemann, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte und Organisator des Antikriegstages, trug „Das Gedächtnis der Menschheit“ von Bertold Brecht vor.

Lothar Ditter wies darauf hin, dass Deutschland nicht nur eine Verantwortung aus der vom deutschen Faschismus begangenen Menschheitsverbrechen hätte. „Der Antikriegstag erinnert uns auch an den Kriegsbeginn mit dem Überfall auf Polen am ersten September 1939“, mahnte der erste Stadtrat der Stadt Schwalmstadt.

Er wies auf den Arbeitskreis „Spurensicherung“ des DGB-Kreisverbands und Mitarbeitern der Gedenkstätte hin, die es sich 1985 zur Aufgabe gemacht hatten, über das Schicksal der Lagerinsassen in Trutzhain aufzuklären.

1992 hätten die Bemühungen zur Umgestaltung des Waldfriedhofs zur Kriegsgräberstätte „Mahn- und Gedenkstätte Waldfriedhof Trutzhain“ geführt. Bis Ende des vergangenen Jahres konnten so 688 Kriegsgefangene auf dem Areal genannt werden.

Sabine Georges, Pfarrerin der evangelischen Kirche, und Gaby Döll, Gemeindereferentin der katholischen Kirche, trugen Bibelzitate mit besonderer Erwähnung von Toleranz, Solidarität und Menschlichkeit vor. Gemeinsam sprachen sich alle Vortragenden gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aus und riefen dazu auf, weiterhin den Opfern zu helfen.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Harald Burkhardt an der Gitarre und seiner Tochter Alina (Gesang) aus Schwalmstadt.

Im Anschluss wurden im stillen Gedenken rote Nelken auf den Gräbern des Areals der Gedenkstätte Trutzhain verteilt. (Jochen Schneider)