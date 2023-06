Dritter Anlauf fürs Jubiläum: Vorbereitungen in Rommershausen laufen

Von: Sandra Rose

Teilen

In Rommershausen soll nun am 17. und 18. Juni Jubiläum gefeiert werden. © dorfverein rommershausen

In Rommershausen wird das Dorfjubiläum gefeiert. Die Vorbereitungen für 780-Jahrfeier am 17. und 18. Juni laufen auf Hochtouren.

Rommershausen – Aller guten Dinge sind drei – so oder so ähnlich lässt sich das Dorfjubiläum in Rommershausen beschreiben, das nun im dritten Anlauf endlich stattfinden soll.

Die Idee

Ursprünglich war im Jahr 2020 anstatt der üblichen Datums-Jahrfeier ein Fest zum 777. Bestehen des Ortes geplant. Dazu fanden sich bereits ein Jahr zuvor mehr als 20 Aktive in einer Organisationsgruppe zusammen und und planten, was das Zeug hielt, heißt es aus Rommershausen.

Ein Dorfinfoabend im März konnte damals schon nur noch unter „Corona-Bedingungen“ stattfinden, bevor einige Tage später dann Lockdown angesagt war – das Fest musste ausfallen.

Die Neuauflage war dann 2021 geplant, diesmal unter dem Motto „777 + 1“ – doch auch dieses Fest konnte nicht stattfinden.

Im dritten Anlauf sei man nun bei der 780-Jahrfeier angekommen und endlich auf der Zielgeraden, teilen die Organisatoren mit. Am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juni, soll das Fest-Wochenende steigen. Noch immer sind etwa 20 Aktive in der Organisationsgruppe. Es galt, einiges zu reaktivieren und manches auch neu zu planen.

Für das Markttreiben am Sonntag, 18. Juni, ab 11 Uhr sind in der Corona-Zeit einige Aussteller abgesprungen, doch auch neue Gewerbetreibende hinzugekommen. Eine zusätzliche und unerwartete Herausforderung lauerte bei der Erstellung eines Sicherheitskonzepts für das Konzert von „Take Five“ am 17. Juni und auch am Markttag.

Erneut standen damit die Planungen auf der Kippe, aber auch diese Hürde konnten die Rommershäuser meistern. Unterstützung gab es aus der Stadtverwaltung und durch den Bürgermeister.

Die Geschichte

Die ersten Erwähnungen des Ortes sind etwa 780 Jahre alt, damals hieß der Ort noch „Romershusen“. Daraus wurde über die Jahre Rommershausen.

Irgendwann um 1300 gehörte die Siedlung, die zunächst nur aus wenigen Höfen bestand, zur Grafschaft Ziegenhain. Über die Jahre wechselte die Verwaltung mehrfach, bis 1974, nach Abschluss der Hessischen Gebietsreform, der heutige Zustand erreicht wurde, heißt es in der Chronik.

An der Schwalm gelegen findet sich neben einigen Fachwerkhäusern, die bis in die heutige Zeit erhalten sind, noch das Schloss, das ab dem Jahr 1539, bestehend auf einer alten Gutsanlage, aufgebaut wurde.

Die Mühle direkt an der Schwalm gelegen an dahinter das Schloss prägen die Ortsansicht. © jörg döringer

Seit 1765 ist dieses Schloss im Besitz der Familie von Schwertzell. Zur Ortsgeschichte gehört auch der Niedergang eines Meteoriten im April 1916. Gut 60 Kilo schwer, schlug er in einem nahegelegenen Waldstück ein, ohne jedoch größeren Schaden zu hinterlassen.

Das sorgte sogar dafür, dass Alfred Wegener – Meteorologe sowie Polar- und Geowissenschaftler – auf der Suche nach dem Meteoriten nach Rommershausen kam.

Der heute eher als „Meteorit von Treysa“ bekannte Himmelskörper befindet sich im Museum der Universität Marburg, eine Kopie kann jedoch im Museum der Schwalm in Ziegenhain besichtigt werden.