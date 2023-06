Durch Feld, Wald und Flur: 105 Teilnehmer beim Jedermann-Lauf

Teilen

Starkes Team: Die Fleckenbühler Justin Knuth und Kevin Adam machten am Samstag beim Dorflauf in Michelsberg mit. © Regina Ziegler-Dörhöfer

Am Samstag nahmen 105 Teilnehmer am Jedermann-Lauf in Michelsberg teil. Dabei war für jede Altersklassen eine Laufstrecke dabei.

Michelsberg – „Schritt für Schritt“ hat für die beiden 18-jährigen Kevin Adam und Justin Knuth, die am Samstag beim Dorflauf in der Jedermann-Kategorie starteten, nicht nur eine sportliche, sondern zugleich auch eine lebensphilosophische Bedeutung.

Die beiden jungen Männer leben seit neun Monaten auf dem Hof Fleckenbühl in Leimbach und trainieren seit drei Monaten ganz regelmäßig im ESV Jahn Treysa das Laufen.

Bewegende Hintergründe

„Wir haben im Leben nicht immer den besten Kurs gewählt. Jetzt aber haben wir Ziele und es geht in großen Schritten voran“, so Justin Knuth, der am liebsten gemeinsam mit seinem Laufpartner Kevin als Siegerpaar über die Ziellinie geschritten wäre.

„Wir geben alles und vielleicht reicht es für ein Podestplätzchen“, so Justin und Kevin, die beide in jungen Jahren sportlich aktiv waren, dann den Sport aus den Augen verloren hatten und nun aber voll Eifer fast täglich tranieren.

„Zwei Mal in der Woche trainieren wir im Verein und drei Mal laufen wir noch privat zusammen“, so die Fleckenbühler.

Der Traum vom gemeinsamen Zieleinlauf wurde den beiden zwar nicht gegönnt, doch mit einem ersten und einem guten fünften Platz können die beiden Nachwuchsläufer durchaus zufrieden sein. „Am Traum von einer Ironmanteilnahme halten wir auf jeden Fall fest“, versicherten die beiden Läufer.

Für jeden gibt es eine Strecke

Insgesamt gingen am Samstag beim 16. Michelsberger Dorflauf 105 Teilnehmer in verschiedenen Laufklassen auf die Strecke. Die Kleinsten bewältigen im Bambini-Lauf 400 Meter, bevor die Schüler 1,2 Kilometer Strecke vor sich hatten.

Spaß an der Bewegung: Bei dem Jedermann-Lauf konnten alle Altersklassen mitmachen. Der Bambini-Lauf ging über 400 Meter. © Regina Ziegler-Dörhöfer

Dem 5-Kilometer-Jedermann-Lauf folgte am Nachmittag der Hauptlauf mit einer 10-Kilometer-Route durch Feld, Wald und Flur.

„Unsere Laufrouten liegen sehr idyllisch. Auch wenn wir im Verein selbst keine eigene Laufgruppe haben, ist uns das sportliche Angebot des Dorflaufes sehr wichtig“, erklärt Jochen Böttger.

Im Mehrspartenverein TUSPO trainierten viele für das Sportabzeichen oder gingen für ihre Leichtathletikdisziplinen regelmäßig laufen.

Den Michelsbergern selbst blieb am Samstag aber kaum Raum, selbst an den Start zu gehen, denn schließlich galt es, die Laufstrecken mit Streckenposten zu besetzen, Start und Ziel zu koordinieren und auch die Teilnehmerverpflegung sicher zu stellen.

Jedermann- und Haupt-Lauf konnten für den Schwalm-Eder-Laufcup gewertet werden, wo in diesem Jahr fünf von acht angebotenen Läufen absolviert werden müssen.

„Nach drei Jahren Dorflaufpause sind wir mit 105 Startern sehr zufrieden. Ein toller Lauftag, der jung und alt viel Freude bereitet hat“, resümierte Jochen Boettger. Ergebnisse sind online auf my.raceresult.com einsehbar. (Regina Ziegler-Dörhöfer)