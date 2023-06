Ein Ende nach 13 Jahren: Schwälmer Traditionen nach Corona

Abitur

+ © Celine Kühn Tradition Abiplakate: Lenja Helwig und Lars Itzenhäuser stehen kurz vor ihrem Abitur. Die Plakate sollen sie motivieren. © Celine Kühn

Lenja Helwig und Lars Itzenhäuser vom Schwalmgymnasium machen gerade ihren Abschluss. Sie berichten über ihre Traditionen und die Zeit nach Corona.

Treysa – Am Schwalmgymnasium wird weiterhin fleißig gelernt. Denn obwohl die schriftlichen Abiturprüfungen bereits um sind, stehen diese Woche die mündlichen Prüfungen an.

Im Gespräch mit der HNA berichten die Schüler Lenja Helwig aus Treysa und Lars Itzenhäuser aus Neukirchen, welche Traditionen um das Abitur herum bestehen, worauf sie sich besonders freuen und wie das Gefühl nach den Jahren voller Einschränkungen ist.

Die Abifeten

Der Abschlussjahrgang veranstaltet im vorletzten sowie im letzten Schuljahr sogenannte Abifeten. Hier wird eine (Motto-)Party in einem Club geplant und von den Schülern ausgeführt. Jeder, der Eintritt zahlt, kann an diesem Abend kommen und mit dem Jahrgang feiern.

Neben dem Spaß stehen bei den Abifeten auch die Einnahmen im Vordergrund. Denn alle Kosten, die vor allem der abschließende Abiball mit sich bringt, werden von den Abiturienten selbst getragen. „Die Partys dienen auch als Einnahmequelle. Aber es ist schön, als Jahrgang gemeinsam zu feiern“, berichten die beiden 19-jährigen Schüler Lenja und Lars.

Pullover und Plakate

Eine Tradition, die sich ebenfalls bewährt hat, sind die Pullover. Jeder Jahrgang entwirft seinen eigenen. Er trägt dann das Motto der Abgänger sowie das Jahr und die Namen der Mitschüler. „Unser Motto ist in diesem Jahr ‘Ein Drama in 13 Akten’“, verrät Lenja Helwig. Er stärke das Zugehörigkeitsgefühl und erinnere daran, dass man nicht alleine sei, so die Schwälmerin weiter.

Mindestens genauso kreativ werden auch die Abiplakate von Familien und Freunden gestaltet. Die Plakate schmücken in der Zeit vor und während den Prüfungsphasen die Glasfront des NaWi-Gebäudes am Schwalmgymnasium. „Sie sollen uns motivieren und für die letzten Schritte Kraft geben“, wissen Lenja und Lars zu berichten. Die Plakate werden individuell für jeden Abiturienten von den Liebsten gestaltet.

Mottowoche

Die Mottowoche findet nach den schriftlichen Prüfungen statt. Der Name ist Programm: Fünf Tage, fünf Themen. An jedem der Tage kommen die Abiturienten verkleidet zur Schule. Jeder Jahrgang bestimmt seine Thementage selbst, dennoch haben sich mit der Zeit Klassiker etabliert, die sich jährlich wiederholen. Darunter Geschlechtertausch, Kindheitshelden, Bad Taste oder auch Pyjama.

+ Tradition Mottowoche: Ein beliebtes Thema für die Mottowoche sind Kindheitshelden. Hier zeigt sich der Abiturjahrgang 2023 des Schwalmgymnasiums. © Abijahrgang 2023

Abistreich

Der „Abistreich“ befindet sich aktuell noch mitten in der Planung. Das Datum bleibt geheim, denn der Tag ist traditionell eine Überraschung für die Schüler der anderen Stufen und die Lehrer. Der reguläre Tagesablauf wird gesprengt, Zweck ist es den Schülern einen schönen Tag zu bereiten und den Lehrern das Leben schwer zu machen, so die beiden Schüler.

Beim Abistreich werden alle Schüler und Lehrer aus den Klassenzimmern und in den Innenhof geholt. Es gibt Musik, Essen und Trinken sowie Spiele und Schüler-Lehrer-Wettkämpfe.

Abiball

Die Hauptattraktion, die nach 13 Jahren Schulbank winkt, ist der Abiball. Hier feiern die Schüler mit Lehrern und Familie ihren Abschied.

Der Abiball schließt sich am Abend an die Zeugnisvergabe an. Zu Beginn laufen die Schüler in Paaren in die Halle ein. Es gibt eine Tanz-Choreografie des Jahrgangs, Reden werden gehalten und den Lehrern wird gedankt. An ein gemeinsames Essen mit allen Anwesenden schließt sich am späten Abend eine Party mit DJ an.

Sinn und Zweck

Die Traditionen sollen die Gemeinschaft stärken und schöne Anreize bieten. „Es ist schön, in der stressigen Zeit etwas zu haben, auf das man sich freuen kann“, sagt Lenja Helwig. Mitschüler Lars Itzenhäuser stimmt ihr zu: „Wir arbeiten gemeinsam auf den Abiball hin. Das stärkt den Zusammenhalt im Jahrgang.“

In der Vorbereitung für den Abiball macht der ganze Jahrgang einen Tanzkurs, gerade hier habe man laut den Schülern immer etwas zu lachen.

Nicht zu vergessen: Die Arbeit, die hinter allem steckt. Denn die Abiturienten organisieren alles bis ins kleinste Detail und zahlen aus eigener Tasche. „Wenn man alle Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt ist es machbar“, erklärt die 19-Jährige.

Um die Zuständigkeiten festzulegen, bilden sich bereits im Vorjahr die Komitees. So gibt es unter anderem ein Abiball-Komitee, ein Finanzkomitee und ein Kreativ-Komitee.

Besonders freuen sich die beiden Schüler auf den Abiball. Alle haben viel Zeit und Arbeit investiert und freuen sich nun auf das Ergebnis.

Ein bisschen komisch sei es den beiden aber schon, dass nun nach 13 Jahren die Schule auf einmal endet.

Info Der Abiball des Abschlussjahrgangs 2023 des Schwalmgymnasiums findet am 8. Juli im Bürgerzentrum in Neustadt statt. Nach dem offiziellen Rahmen ist die Feier ab 0 Uhr auch für außenstehende Gäste gegen Eintritt geöffnet.