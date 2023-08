Ein Landrat in der Schutzhaft: Als Heinrich Treibert von der SA festgehalten wurde

Teilen

Der Ziegenhainer Landrat Heinrich Treibert: Das Foto zeigt ihn um 1930, das Fahrzeug ist sein Dienstwagen. Über die anderen Personen auf dem historischen Bild gibt es keine Informationen. © Repro: Thomas Schattner

Der in Treysa geborene Sozialdemokrat wurde über viele Jahre von den Nationalsozialisten drangsaliert, wobei er jedoch häufig Glück im Unglück hatte.

Schwalm/Wabern – Im Sommer vor 90 Jahren bestand im Waberner Landerziehungsheim im Karlshof ein „wildes Konzentrationslager“ der SA, der paramilitärischen Sturm-Abteilung der NSDAP. Es bestand nur drei Tage, über ein Wochenende, wenn auch Inhaftierte später meinten, sie hätten dort 14 Tage verbleiben müssen.

Später wurde in dem ehemaligen kurfürstlichen Jagdschlosse eine „Schutzhaftstation“ errichtet. Das prominenteste Opfer war der Sozialdemokrat und Landrat des Kreises Fritzlar Heinrich Treibert, der 1898 in Treysa zur Welt kam.

Am 29. Juni 1933 verfolgte der Waberner SA-Sturmbannführer Georg Heynmöller (24) zusammen mit anderen SA-Männern den SPD-Politiker von Fritzlar aus. Treibert wurde dann in seinem Wohnort Geismar verhaftet und ins Konzentrationslager Breitenau verbracht.

1946 berichtete Treibert, dass dort ein Polizist, wohl der Polizeimeister Kaiser, den SA-Leuten klarmachte, dass er die Aufnahme in das Konzentrationslager ablehne, da es keinen Haftbefehl gab. Die SA-Leute hätten Treibert dann ins Kasseler Polizeigefängnis gebracht.

Der Polizist, der Treibert dort in Empfang nahm, war der Polizeiwachtmeister Schenk. Er behielt den Landrat wohl deshalb da, um ihn aus den Händen der SA zu bekommen, erinnerte sich Treibert nach dem Krieg.

Wenige Tage später, vermutlich am 3. Juli, wurde Treibert wieder nach Wabern verbracht. Adam Kilian, Jahrgang 1888, war zu dieser Zeit Polizist im Rang eines Landjägermeisters in Wabern, er sollte den Landrat in Kassel abholen. Kilian, der vormals der SPD angehörte, war hellhörig.

Zudem war er sich wohl der politischen Brisanz des Falls bewusst. Per Zufall begegnete er bei Zennern einem Wagen, in dem Treibert gefahren wurde, im Auto waren noch der SA-Sturmbannführer Bruno Möller (28) und ein weiterer SA-Mann. Kilian setzte sich damit durch, dass Treibert nun unter seinem Schutz stehe.

Am Karlshof angekommen forderte Kilian Anstaltsdirektor Kellner auf, dem Landrat „ein anständiges Zimmer“ zu geben im Obergeschoss, sodass Unberufenen keinen Zutritt hatten.

Es wurde vereinbart, dass Direktor Kellner sofort Bescheid gibt, falls SA auftaucht. Kilian wusste Treibert bei Kellner in guten Händen, denn dieser lehnte als Pfarrer und praktizierender Christ die nationalsozialistische Ideologie kategorisch ab.

Tatsächlich gelang es in den folgenden Wochen, SA-Leute von Treibert fernzuhalten, sodass er vor Misshandlungen geschützt war. Einmal musste Kilian Treibert zu einem Termin nach Jesberg begleiten, dort, so berichtete er später, hätten schon SA-Leute mit Gummiknüppeln auf ihn gewartet, „auch hier habe ich ihn unter Hinzuziehung von Metzger Bachmann meinen Schutz angedeihen lassen“.

Treibert selbst bestätigte das in einem Schreiben vom 7. September 1946 an die Spruchkammer Fritzlar-Homberg. Er schrieb, dass Kilian mit seiner Haltung „erheblichen Mut“ bewiesen habe. „Während der Inhaftierung in Wabern wurde ich in verschiedene Beleidigungsprozessen des damaligen Kreisbauernführers Westermann gegen mehrere Ortseinwohner von Jesberg als Zeuge vorgeführt.

Zur Person Heinrich Treibert war Sohn des Teysaer Postboten Heinrich Treibert und dessen Ehefrau Anna Barbara geb. Schwalm. Er war seit 1919 Volksschullehrer, anfangs in Treysa, danach in Merzhausen und Besse. Als SPD-Mitglied war er ab 1920 kommunalpolitisch aktiv, 1925 wurde er Mitglied des Kreisausschusses Kreis Fritzlar, ab Januar vertrat er den erkrankten Landrat, im Herbst übernahm er das Amt. Mit der Auflösung des Kreises zum 1. Oktober 1932 wurde er in den vorläufigen Ruhestand versetzt. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er entlassen. Am 29. Mai 1945 wurde er von den US-amerikanischen Besatzungsbehörden als Landrat des Kreises Ziegenhain eingesetzt, was er bis zu den Kommunalwahlen in Hessen 1948 blieb. Der Deutsche Landkreistag ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Von 1948 bis 1964 war Treibert Vorstandsvorsitzender der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland (EAM) in Kassel.

Herr Kilian sollte mich, an sein Pferd geschnallt, nach Jesberg bringen. Er hat das, wie mir bekannt geworden ist, abgelehnt und hat den Metzgermeister Bachmann damals bewogen, sein Auto zur Verfügung zu stellen, und mich vor dem Gespött der Nazis bewahrt.“

Ob Treibert der einzige Häftling der „Schutzhaftstation“ in Wabern war, müssen erst zukünftige Forschungen klären. Vom 14. bis 28. Juli 1933 wurde er zudem im KZ Breitenau festgehalten.

Das ehemalige Jagdschloss als missbrauchter Ort im Nationalsozialismus: Im Sommer 1933 wurde im Landerziehungsheim für drei Tage ein „wildes Konzentrationslager“ betrieben. Repro: Thomas Schattner/Archiv Schattner © Repro: Thomas Schattner/Archiv Schattner

Das alles blieb wohl nicht geheim. Es wird kaum ein Zufall sein, dass sowohl Waberns Volksschullehrer Heinrich Faust, ein eigentlich überzeugter Sozialdemokrat, als auch seine Kollegin Luise Frederking, die der „Bekennenden Kirche“ nahestand, in ihren Spruchkammerverfahren angaben, bewusst in den Jahren 1935 beziehungsweise 1936 bei Treibert, der nun als Versicherungsvertreter das Leben seiner Familie finanzieren musste, verschiedene Versicherungen abgeschlossen zu haben, um ihn zu unterstützen. (Thomas Schattner)