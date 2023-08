Enduro Cross Camp in Schrecksbach: Mit Vollgas durch den Schlamm

Teilen

Dirk Riepert auf einer elektrischen Offroadmaschine von KTM. © Philipp Knoch

Etwa 100 Teilnehmer folgten der Einladung des Motorradsportclubs und kurvten ein Wochenende lang durch Schrecksbach.

Schrecksbach – In Schrecksbach drehte sich am Wochenende zum 23. Mal alles um röhrende Motoren und geländegängige Maschinen – beim Enduro Cross Camp. Veranstaltet vom Motorradsportclub Schrecksbach konnten Enthusiasten drei Tage lang mit ihren Enduros und Crossmaschinen durch Matsch und Schlamm fahren. „Es geht uns vor allem darum, mit Gleichgesinnten eine gute Zeit zu haben – stressfrei“, sagte Organisator Bodo Lange.

Ob Fortgeschrittene oder Anfänger, es wurde jedem etwas geboten: „Wir haben hier Leute, die aktiv Rennen fahren, andere haben an diesem Wochenende erst im Gelände fahren gelernt“, beschreibt Lange das Teilnehmerfeld. Der Verein bot freie Trainings über die gesamte Motocross-Strecke, einen Enduroparcours und Lehrgänge zur Fahrtechnik an. Etwa 100 Teilnehmer hatten trotz Regens ihren Weg nach Schrecksbach gefunden.

Waren unübersehbar im Gelände unterwegs: Dirk Riepert aus Rüdesheim auf einer straßenzugelassenen Reiseenduro, Bianca Florian aus Mühlheim an der Ruhr auf einer Sportenduro und Jens Drescher aus Homberg/Ohm auf einer Crossmaschine (von links), zwischen ihnen Organisator Bodo Lange. © Philipp Knoch

Die Teilnehmer konnten in drei Klassen fahren. Die Biker mit Motocross-Maschinen tobten sich auf der Weltmeisterschaftsstrecke aus, während Sport- und Reiseenduristen auf technischeren, weniger schnellen Sektionen unterwegs waren. „Das ist eine tolle Veranstaltung, hier wurden wir nett aufgenommen“, schwärmte Thomas Gabler, der aus Langen (Landkreis Offenbach) seit über zehn Jahren zum Sommercamp nach Schrecksbach kommt.

Viele Teilnehmer schliefen unweit der Rennstrecke. Manche reisten mit dem Camper, andere nur mit Motorrad und Zelt an. „Uns sind die Leute hier ans Herz gewachsen, manche kommen schon seit Jahren her“, freute sich Lange. Das Besondere an dem Camp sei, dass die Offroadliebhaber ihr Hobby ganz ohne Stress ausüben könnten. So rundete ein gemeinsamer Filmabend das Camp ab.

Bei einer Geschicklichkeitsübung musste Christian Stoll während der Fahrt auf seiner Reiseenduro die Hütchen aufnehmen und wieder absetzen. © Philipp Knoch

„Das Miteinander ist bei uns wichtiger als eine gute Rundenzeit. Vom Anfänger bis hin zum gehobenen Amateurniveau haben wir hier jedes Fahrerlevel.“ Neben der Fahrtzeit gebe es genügend Möglichkeiten, zu fachsimpeln oder die nächste Tour zu besprechen. „Manche Teilnehmer mit Reiseenduros planen schon den nächsten Trip und bereiten sich hier darauf vor“, sagte Lange. Schließlich müsse man auf sich allein gestellt in der afrikanischen oder asiatischen Wildnis wissen, wie man Hindernisse am besten überwinde. (Philipp Knoch)