Fahrzeug soll zu schwer sein: Altglascontainer sorgen in Wiera für Ärger

Wiera

+ © andreas stehl Nachdem sich die Wieraer 2021 einen anderen Standort eingesetzt hatten, stehen die Altglascontainer jetzt wieder hinter dem Dorfgemeinschaftshaus nahe der Bushaltestelle. © andreas stehl

Was war denn da los? Altglascontainer sorgen in Wiera für Ärger – Wir geben einen Überblick.

Wiera – Die Abfuhr des Altglases beschäftigt die Stadt Schwalmstadt – und das schon länger. In einigen Orten gab es zeitweise überhaupt keine Container, bestätigt Bürgermeister Tobias Kreuter. Aus Wiera hat sich Andreas Stehl, Fraktionsführer „Wiersche für Wiera“ im Ortsbeirat Wiera an die Redaktion gewandt.

Er schreibt: „Mit dem Ankauf eines neuen Fahrzeuges durch die Firma Knettenbrech Gurdulic, das zur Entsorgung des Altglases in Schwalmstadt und Ortsteilen beschafft wurde, entspann sich für unseren Ort Wiera eine beispiellose Posse. Die Container, die seit Jahrzehnten im Ortskern standen, werden von der zuständigen Firma nicht mehr entsorgt.“ Das neue Fahrzeug sei zu schwer für die Überführung der Wiera, so die Information der Entsorgungsfirma an die Einwohner. Es sei nun am Ortsbeirat, eine neue, passende Stelle für den Container zu finden. Der Vorschlag der Entsorger: direkt an der Bundesstraße.

Allerdings, so Stehl weiter, gebe es keine öffentliche Fläche, die ohne teure Baumaßnahmen genutzt werden könne. Aus anderen Stadtteilen seien ähnliche Probleme zu hören, seit es das neue Fahrzeug gebe, erklärt der Wieraer und stellt sich die Frage: „Warum wird ein Fahrzeug angeschafft, dessen Maße die Erfüllung des eigenen Vertrages nicht zulassen. Oder geht es um was anderes – nämlich ums Geld? So wie der neue Wunschstandort beschrieben wurde, wäre der Vorgang der Leerung nämlich deutlich schneller, also kostengünstiger, zu organisieren.

Wiera: Durch herumliegende Flaschen und Scherben Gefahrenpotentiale für wartende oder spielende Kinder

Auch Hans-Joachim Habich, seit 2021 Ortsvorsteher in Wiera, lässt das Thema nicht los. Bereits vor zwei Jahren gab es bezüglich des Standortes der Container Beschwerden, allerdings von Anwohnern und Eltern. Die sorgten sich nämlich, weil die Auffangbehälter hinter dem Dorfgemeinschaftshaus unmittelbar an der Bushaltestelle standen. Sie sahen durch herumliegende Flaschen und Scherben Gefahrenpotentiale für wartende oder spielende Kinder. In Absprache mit dem städtischen Bauhof wurde eine Lösung gefunden, die Wahl fiel auf eine städtische Fläche nahe des „alten“ Dorfgemeinschaftshauses oberhalb der Kirche.

Der neue Platz erwies sich dann aber für den Entsorger plötzlich als problematisch – „als Grund wurde die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges genannt, es soll für die für 13 Tonnen ausgelegte Brücke zu schwer sein“. Weil dann auf Anhieb in Wiera vom Ortsbeirat kein geeigneter Platz genannt werden konnte, wurden die Glascontainer zunächst längere Zeit nicht abgeholt. Bis einen Tag vor Weihnachten. Allerdings entschied der Fahrer sich dabei auch kurzerhand für einen neuen Standort – direkt vor der Kirche. „Mit Blick auf Heiligabend und teilweise noch coronakonformen Gottesdiensten wohl nicht die beste Lösung“, resümiert Habich.

In Wiera selbst sucht man weiter nach einer Lösung, eine Option könnte nun doch eine Fläche an der Hauptstraße sein

Immerhin verschwand das Ungetüm von dort recht schnell wieder und landete abermals – wiederum eigenmächtig – hinter dem Dorfgemeinschaftshaus und der Bushaltestelle, wo er bis heute steht. Und das, obwohl auch hierfür die Brücke über die Wiera mit dem Fahrzeug überfahren werden muss. „Leider wird auch die Stadt nicht wirklich aktiv“, ärgert sich der Ortsvorsteher und wünscht sich mehr Unterstützung. Die Stadt vertröste die Wieraer auf September – erst dann sei der für die Entsorgung zuständige Mitarbeiter wieder aus dem Urlaub zurück.

In Wiera selbst sucht man weiter nach einer Lösung, eine Option könnte nun doch eine Fläche an der Hauptstraße sein, meint Habich. Die Firma Knettenbrech Gurdulic hat sich zu den Vorfällen auf Anfrage der HNA nicht geäußert. (Sandra Rose)