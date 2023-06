Familienstreit endet vor Gericht: Onkel und Neffe verurteilt

Amtsgericht Schwalmstadt

„Ich mach' dich tot." Ein außer Kontrolle geratener Familienstreit landete jetzt vor dem Amtsgericht.

Das Amtsgericht Schwalmstadt verurteilte zwei Männer wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 5 200 Euro. Sie bekannten sich schuldig.

Treysa – Das Amtsgericht Schwalmstadt hat zwei Männer – Onkel und Neffe einer Großfamilie – zu empfindlichen Geldstrafen verurteilt. Sie bekannten sich schuldig, ihre Nachbarin und deren Freund mehrfach beleidigt und bedroht zu haben.

„Eigentlich war unser Nachbarschaftsverhältnis immer gut. Ich bin zusammen mit der Familie aufgewachsen“, sagte die 35-jährige Nachbarin vor Gericht. Ostern 2022 verschlechterte sich die Beziehung der beiden Familien.

Die Nachbarin und ihr 42-jähriger Freund waren bei der Familie der Täter zu Besuch und bekamen einen Familienstreit mit. Indem sie für eine Seite Partei ergriffen, wiegelten sie die beiden Angeklagten gegen sich auf.

Der 53-jährige Onkel und der 49-jährige Neffe beleidigten in den nächsten Tagen ihre Nachbarn aufs Heftigste. Bei einem späteren Aufeinandertreffen zeigte der 53-Jährige seiner Nachbarin eine Eisenstange: „Damit hau ich dir den Schädel ein. Ich mach‘ dich tot.“

Familienmitglieder der Angeklagten konnten eine weitere Eskalation gerade noch verhindern. Ein anderes Mal haben Onkel und Neffe gegenüber Freunden für ihre Nachbarn gut hörbar angegeben, wie gut sie mittlerweile mit ihrem Sportbogen zielen könnten.

Die Opfer berichteten im Gerichtssaal von einer ständigen Bedrohungssituation, in der sie sich wegen ihrer Nachbarn befinden würden. „Wir haben seit damals Angst um unser Leben. Mein Freund und ich trauen uns noch nicht mal, alleine mit dem Hund rauszugehen“, erzählte die 35-Jährige, die bei ihrer Aussage in Tränen ausbrach.

„Sehen Sie zu, dass Sie Ruhe, Abstand und Frieden finden“, empfahl die Richterin der gelernten Bürokauffrau. „Natürlich sind die Opfer formal im Recht und ich will der Nachbarin nichts unterstellen“, versuchte sich der Verteidiger an einer Einordnung, „aber eine solche Lust an der eigenen Victimisierung sieht man selten.“ Man wünsche sich eine solche Nachbarin auch nicht, die sich in intimste Familienangelegenheiten einmische.

In ihrem Urteilsspruch folgte die Richterin dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Sie verhängte gegen den Neffen eine Geldstrafe über 130, gegen den Onkel eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen. Insgesamt müssen die Beiden 5200 Euro bezahlen.

Die Richterin rechnete es den Angeklagten hoch an, dass sie sich schuldig bekannten, aber keine weiteren Informationen über den Nachbarschaftsstreit in den Gerichtssaal trugen. (Philipp Knoch)