Fassdorf holt den Publikumspreis: Sieger der Herzen

Tourismuswettbewerb

+ © Matthias Haass Sieger des Herzens: Das Fassdorf der Familie Ziegler holte sich bei einem Wettbewerb des Regionalmanagements Nordhessen den Publikumspreis und den zweiten Platz in der Kategorie Tourismuspreis. © Matthias Haass

Den zweiten Platz beim Tourismuswettbewerb der Grimmheimat Nordhessen gewann die Familie Ziegler aus Allendorf mit ihrem Fassdorf.

Willingen/Allendorf/L. – Mit mehr als 500 Stimmen gewann das Fassdorf der Familie Ziegler aus Allendorf an der Landsburg in der Kategorie Publikum einen Preis im vom Regionalmanagement Nordhessen jährlich veranstalteten Wettbewerb um beispielgebende Projekte der Tourismusregion Nordhessen.

Dass ihr Fassdorf so gut angekommen sei, habe sie schon überrascht, sagt Regina Ziegler-Dörhöfer im Gespräch mit der HNA: „Wir haben ja erst vor einem Jahr angefangen.“ Wenn man bedenke, dass es sich bei den anderen Kandidaten um etablierte und professionelle Einrichtungen wie zum Beispiel den Naturpark Knüll gehandelt habe, sei das Ergebnis einfach nur schön, so Ziegler-Dörhöfer. Es sei die persönliche Note des Fassdorfs, die die Menschen überzeugt und zur Abstimmung animiert habe. „Es ist ein Projekt, das die Menschen mitnimmt.“

Mit dem Tourismuspreis der Grimmheimat Nordhessen werden Pioniere der Tourismusbranche ausgezeichnet, die nach Angaben der Organisatoren Visionäre und Vorreiter sind und mit Mut, Kreativität und Kooperation wegweisende Angebote schaffen.

Acht Projekte waren nominiert

In diesem Jahr wurde der Preis zum sechsten Mal vergeben. Aus zahlreichen Bewerbungen hatte die Jury acht Projekte nominiert.

Der Publikumspreis wurde erst zum zweiten Mal verliehen. Einheimische und Gäste konnten über ein digitales Abstimmungstool aus den Nominierten ihren Favoriten wählen.

Man habe sogar Stimmen von Gästen aus den USA und Korea bekommen, berichtet Regina Ziegler-Dörhöfer im Gespräch mit der HNA.

Herbert Lang, Leiter Tourismus bei der Hessen-Agentur, zog humorvoll den Vergleich zu den „Votings“ beim Grand Prix Eurovision, bevor er den Gewinner des Publikumspreises bekannt gab, heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalmanagements.

Das Publikum habe sich frei von regulierenden Kriterien ganz nach Sympathie entschieden, so Lang. Der Mann von der Hessen-Agentur habe in der Laudatio auch noch gesagt, dass der Publikumspreis „die Abstimmung mit Herz gewesen“ sei, berichtet Ziegler-Dörhöfer. Diese Aussage habe sie ganz besonders gefreut.

Publikumspreis und zweiter Platz

Die Allendorfer konnten aber nicht nur das Publikum von ihrem innovativen Ferienhofkonzept überzeugen, sondern punkteten auch bei der Jury und holten sich den zweiten Platz des Tourismuspreises.

Das Fassdorf biete Urlaubern eine ganz besondere Art von Ferien auf dem Bauernhof, so Laudatorin Dörte Lenz von der Fördergesellschaft Nordhessen.

Übernachtet wird in Fasshäusern, kombiniert mit der Möglichkeit, Landwirtschaft und regionale Produkte kennenzulernen und die Schwalm zu erkunden. In Kooperation mit Vitos gibt es sogar für junge Menschen mit psychischen Erkrankungen das Angebot eines begleiteten Wohnens.

Für beide Preise bekam die Landwirtsfamilie jeweils 1500 Euro Preisgeld. Das Geld sei für Werbung und Marketing vorgesehen, berichtet Regina Ziegler-Dörhöfer, die mit ihrem Mann Thomas zum Jahrestreffen des Regionalmanagements Nordhessen nach Willingen gefahren war.

Der erste Platz ging an Matthias Bähr mit „Semm’s Kosmos“ in Bebra. „Gastgeber des Jahres“ wurden das Parkhotel Emstaler Höhe und Kassel Marketing für ihren Camping- und Wohnmobilplatz an der Fulda. Als Markenbotschafterin wurde Monika Faupel aus Gudensberg gekürt.