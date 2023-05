Festwoche in Speckswinkel: Dorf feiert 800 Jahre seit Erstnennung

Von: Matthias Haaß

1223 wurde Speckswinkel vom Kloster Haina erstmals namentlich erwähnt. Der Ort war eine bedeutende Zollstelle der Grafen von Ziegenhain. © Lauritis Photograpy

Das Dorf Speckswinkel feiert seine urkundliche Ersterwähnung vor 800 Jahren. Mit dabei ist sind auch die Festungsfreunde Ziegenhain.

Speckswinkel – Auch in Speckswinkel kann in diesem Jahr ein Jubiläum gefeiert werden. Spannend sicherlich der Geschichtshistorische Nachmittag unter Mitwirkung der historischen Uniformgruppe der Festungsfreunde Ziegenhain am Freitag, 7. Juni. Beim Höfe und Scheunenfest wird sich einen Tag später auch das THW Schwalmstadt den Besuchern zeigen.

Speckswinkel wurde vor 800 Jahren – im Jahr 1223 – erstmals urkundlich durch das Kloster Haina mit dem Namen Speckeiswinkil erwähnt. Woher der Name kommt, ist bis heute unklar, könnte aber mit der Lage des Ortes zusammenhängen. Der Neustädter Stadtteil liegt in der Nähe der alten Heerstraße nach Fritzlar und der späteren Straße von Frankfurt nach Kassel.

Herkunft des Namen

Eine Erklärung ist, dass Speckswinkel in einem Winkel liegt, dessen Schenkel durch Krücke und Henkelsberg mit ihren beiderseitigen Ausläufern gebildet werden, die sich oberhalb des Dorfes schneiden.

In Norddeutschland finde man den Namen Speck oft in Zusammenhang mit Straße, Koppel, Weg. Speckswinkel war laut Lagis – dem Landesgeschichtlichen Informationssystem – als eine bedeutende Ziegenhainische – ab 1450 hessische – Zollstätte bekannt. Aus diesem Grund war der Ort vermutlich Wall und Graben umgeben.

Eine besondere Sehenswürdigkeit sei die evangelische Kirche mit querrechteckigem fensterlosem romanischem Chorturm, spätgotischem Rippengewölbe und einfacher Sakramentsnische, Turmportal und neugotischem Schiff mit spitzer Holzdecke von 1895 sowie nördlichem Portal von 1510, heißt es in der Chronik des Dorfes auf der Homepage.

Programm der Festwoche

Anlässlich des Jubiläums ist von Mittwoch, 7. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, eine Festwoche geplant. Das Programm im Einzelnen:

Mittwoch, 7. Juni:

18 Uhr – Gedenken der Verstorbenen auf dem Friedhof

19 Uhr – Festkommers auf dem Dorfplatz und anschließende Livemusik

11 Uhr – Eröffnung des Familientags und Einweihung der Grünen Mitte

Im Anschluss Wasserspiele, Zaubershow, Ballonkünstler, Rollenrutsche, Sandbilder

14 Uhr – Sektempfang auf dem Dorfplatz und Eröffnung der Infostände des Hauptzollamtes Gießen und des Deutschen Zollmuseums Hamburg

15 Uhr – Einweihung des Zollstocks als Kleindenkmal unter Mitwirkung der historischen Uniformgruppe der Festungsfreunde Ziegenhain

16 Uhr – Historische Ortskernführung mit anschließendem Rollenspiel einer Zollabfertigung im Spätmittelalter

17.30 bis 19 Uhr – gemütlicher Ausklang

ab 11 Uhr im alten Ortskern

10.30 Uhr – Gottesdienst in der Nikolaikirche

anschließend Frühschoppen und Mittagessen auf dem Dorfplatz

Homepage speckswinkel.info/