Feuer bei der Firma Flach in Leimsfeld: Brand sorgte für Stromausfall

Im Elektroanschlussraum der Firma Flach brach aus unbekannten Gründen ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer ohne größere Schwierigkeiten löschen.

Durch den Stromausfall drohten die eingelagerten Waren des Lebensmittelgroßhändlers zu verderben.

Leimsfeld – Eine Fachgruppe des THW und 50 Einsatzkräfte der Feuerweher waren nötig, um am späten Mittwochnachmittag ein Feuer und die Folgen in den Griff zu bekommen. Es brannte bei dem Lebensmittellieferanten Flach in Leimsfeld.

Durch das Feuer fiel der Strom in dem Gebäude aus und unzählige Lagerbestände drohten unbrauchbar zu werden. Neben der Brandbekämpfung versuchten die Einsatzkräfte eine Verunreinigung der Lebensmittel durch Rauch zu verhindern und die Kühlung wieder in Gang zu bekommen, sagt der Gemeindebrandinspektor der Frielendorfer Feuerwehr, Christian Nill.

Dabei kam unter anderem ein Stromerzeuger des Katastrophenschutzes zum Einsatz, den die Feuerwehr Neukirchen zur Einsatzstelle brachte. „Entgegen der vielen Male, die wir dorthin ausgerückt sind, ohne das etwas war, hat es diesmal wirklich gebrannt“, berichtet Nill. Gegen 16.45 Uhr habe die Brandmeldeanlage der Firma Flach die Frielendorfer Feuerwehr alarmiert.

Feuer im Elektroanschlussraum

Vor Ort stellten die Brandschützer fest, dass im Elektroanschlussraum des Unternehmens ein Feuer ausgebrochen war, erklärt Nill. Die Hauptstromversorgung sei betroffen gewesen, deshalb sei im gesamten Unternehmen der Strom ausgefallen.

Das Löschen des Brandes war an diesem Nachmittag allerdings nicht die größte Herausforderung: Weil die Firma Flach große Lebensmittelbestände in gekühlten Lagerräumen aufbewahrt, galt es, die Rauchausbreitung einzudämmen und die Stromversorgung wieder herzustellen. „Damit möglichst wenig entsorgt werden muss“, verdeutlicht der Chef der Feuerwehr.

Dafür war Teamarbeit nötig: Zusammen mit der EAM, dem Technischen Hilfswerk (THW) und dem firmeneigenen Elektriker arbeitete die Feuerwehr eine Strategie für das weitere Vorgehen aus, so Nill weiter.

Stromerzeuger des Katastrophenschutzes kam zum Einsatz

Mithilfe von drei externen Stromerzeugern (einer von der Gemeinde Frieledorf, einer von der EAM, einer vom hessischen Katastrophenschutz), wurde die Stromversorgung für die Kühlung und die Computertechnik des Unternehmens innerhalb von vier Stunden wieder hergestellt. Mehrere Lüfter hielten den Rauch von den Lagerräumen fern. Dabei wurden die Frielendorfer mit Technik aus Ziegenhain unterstützt „Das war eine super Leistung, insbesondere vom THW“, lobt Nill die Einsatzkräfte vor Ort.

Notstrom: Um die Stromversorgung der Kühllager wieder herstellen zu können, kam ein Großaggregat des Katastrophenschutzes zum Einsatz.

Die Fachgruppe Elektroversorgung des THW Homberg arbeitetete unter Atemschutz, um die Stromversorgung wieder herstellen zu können. Bis 23 Uhr dauerte der Einsatz, an dem Brandschützer von den Feuerwehren aus Leimsfeld, Obergrenzbach, Todenhausen und dem Kernort Frielendorf beteiligt waren.

Lebensmittel blieben unbeschadet

Laut Polizeisprecher Jens Breitenbach sei bei dem Brand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden. Die Polizei vermutet einen Technischen Defekt als Ursache für das Feuer. „Es liegen uns keine Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Hintergrund vor“, erklärt der Pressesprecher. Lebensmittekontrollen hätten ergeben, dass keine Ware verunreinigt worden sei, teilt die Feuerwehr mit.