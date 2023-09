Feuerwehr-Influencer André Willer dreht Video mit der Treysaer Wehr

Teilen

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr nach der erfolgreichen Übung mit Dominik Grünitz, André Willer (Influencer „Feuerwehrwilli“) und Christian Richardt (von links). © Philipp Knoch

Der als „Feuerwehrwilli“ bekannte Social-Media-Star erntete bereits bei seiner Ankunft viel Applaus - vor allem von den Nachwuchs-Brandschützern.

Treysa – Der bei Rettungskräften bekannte „Feuerwehrwilli“ besuchte die Treysaer Feuerwehr. Dabei beobachtete André Willer, so heißt er mit richtigem Namen, Übungen der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung. Willer schaute sich die Übungen aber nicht nur an, sondern erstellt nun ein Video für seine Videokanäle, wo er regelmäßig über 170 000 Menschen erreicht.

Dass Willer dem Titel „Influencer“ gerecht wird, war am Jubel bei seiner Ankunft zu hören: Die Jugendfeuerwehrleute hatten geduldig auf dem Hof der Wehr auf den prominenten Gast gewartet. Als Influencer bezeichnet man einflussreiche Multiplikatoren in sozialen Netzwerken.

„In der Grundschule nannten mich schon alle Willi“, erzählte ihnen dann der Feuerwehrausbilder Willer, „angefangen hat das alles mit einem Video, wie man Feuerwehrknoten richtig bindet. Über YouTube war es am einfachsten, das allen Lehrgangsteilnehmern zugänglich zu machen“.

Seit etwa fünf Jahren produziert er unter dem Namen „Feuerwehrwilli“ Videobeiträge. Die veröffentlicht er auf Youtube oder auch Instagram und TikTok, inzwischen sind es über 700. Besonders auf TikTok, der Plattform für etwa einminütige Videos, ist er erfolgreich.

In seiner Rolle ist Willer auch regelmäßig auf Messen und Tagungen unterwegs, reist durch ganz Deutschland, um verschiedene Wehren vorzustellen. „Eigentlich wollte ich jedes zweite Wochenende frei haben, schließlich arbeite ich noch Vollzeit. Aber irgendwie wird das nichts“, berichtete er.

In seinen Beiträgen tritt Willer in einer eigenen Fantasieuniform und mit Pilotenbrille auf. Zudem ist er ein Werbebotschafter für mehrere Feuerwehrausrüster. „Am meisten Spaß machen mir nach wie vor die Lehrvideos, ich bin ein ,Erklärbär‘“, sagt Willer über sich selbst lachend.

Die Jugendfeuerwehr Treysa begann dann auch den Tag mit einer Übung. Menschenrettung und das anschließende Löschen eines Brandes hatten Jugendleiter Christian Richardt, Dominik Grünitz und die Jugendfeuerwehr vorbereitet. Willer filmte mit und unterbrach gelegentlich für technische Detailfragen.

Mia Dreißigacker und Kim-Leonie Büttner von der Jugendfeuerwehr löschen einen Brand in den Tonnen, André Willer filmt und wird die Aufnahmen veröffentlichen. © Privat

„Feuerwehrwilli ist bei uns eine Berühmtheit, Anfang des Jahres hatten wir ihn angefragt, ob er unsere Wehr besuchen kommt“, erzählte Initiator Richardt. Ein erster Termin im Mai musste verschoben werden, jetzt habe es aber geklappt. „Wir wollen allen näher bringen, was wir in der Jugendfeuerwehr und in der Einsatzabteilung machen, neue Feuerwehrmänner und -frauen werben“, so Richardt.

Nach der Jugendfeuerwehr zeigte die Treysaer Einsatzabteilung dem Gast die Vorgehensweise bei der Absturzsicherung, außerdem präsentierten die Einsatzkräfte dem Influencer die Ausrüstung, die für Einsätze im Autobahntunnel Frankenhain bereitgehalten wird.

Nach der Fahrzeugvorstellung und einer kurzen Fahrt durch die Igelsheide endete ein erfolgreicher Tag.

Wann das Video aus Schwalmstadt bei Feuerwehrwilli erscheint, steht derzeit noch nicht fest. (Von Philipp Knoch)