Schweißtreibende Rettung: Feuerwehr Treysa übte am Bauamt

Treysa. Pünktlich um 19 Uhr traten am Donnerstag dreißig Feuerwehrleute mit sechs Feuerwehrfahrzeugen der Treysaer Feuerwehr an und führten im städtischen Bauamt eine Feuerwehrübung durch.

Zuvor dröhnten lautstark die Sirenen in Treysa, um den Übungseinsatz in der Treysaer Oberstadt anzukündigen.

Bei fast 30 Grad Lufttemperatur war es eine schweißtreibende Angelegenheit für Treysas Brandschützer. Besonders Atemschutzgeräteträger leisten bei diesem Wetter einiges: Allein das Atemschutzgerät hat ein Gewicht von 15 Kilogramm. Je nach Ausrüstungsgegenständen wird der Feuerwehrmann mit 25 bis 45 Kilogramm Gewicht belastet. Dazu kommt noch die mehrlagige Brandschutzbekleidung.

Die Zuschauer hatten es das etwas angenehmer. Im Schatten der Häuser und in leichter Sommerbekleidung verfolgten sie interessiert das Geschehen. Ziel der Feuerwehr sei es, immer wieder neue Gebäude aus der Region in Übungen einzubinden, um dadurch bessere Ortskenntnise zu bekommen, erklärte Treysas Wehrführer Björn Bachmann.

Das vorgegeben Übungsszenario war herausfordernd: In dem Räumen des Bauamts war es zu einem Brand gekommen, drei Personen – gespielt von Jugendfeuerwehrangehörigen – wurden vermisst. Unmittelbar nach Ankunft des Löschzuges und der Erkundung durch Einsatzleitung und die Gruppen- und fahrzeugführer gingen Trupps unter Atemschutz in dem Gebäude zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Parallel wurde die Ziegenhainer Drehleiter in Stellung gebracht. Die Leitung lag in den Händen des Treysaer Wehrführers.

Die Rettung der drei Jugendfeuerwehrler erfolgte mithilfe der Drehleiter, dem Einsatz eines Angriffstrupps und unter Zuhilfenahme einer Schleifkorbtrage. Dafür bauten die Feuerwehrleute mit Steckleiterteilen eine schiefe Ebene und legte die Leitern an dem Flachdach des Übungsobjekts an. Gut gesichert wurde der Nachwuchsbrandschützer dann zu Boden gelassen. Nach der erfolgreichen Rettung erfolgte die Brandbekämpfung im Außenangriff und über das Wenderohr der Drehleiter.

„Die Übung soll die Einsatzfähigkeit unserer Treysaer Feuerwehr demonstrieren, aber auch als Einladung für den Tag der offenen Tür am 11. August am Treysaer Feuerwehrhaus am Walkmühlenweg dienen“, sagte Wehrführer Björn Bachmann und zog ein positives Fazit.

Am Tag der offenen Tür stehen das Feuerwehrhaus sowie die Fahrzeuge allen Interessierten ab 12 Uhr offen.