Garnisonstadt Treysa: Vor 70 Jahren begann der Bau der Kaserne

Von: Matthias Haaß

Appell: Soldaten des Panzerartilleriebataillons 21 stehen 1961 in Treysa auf dem Marktplatz. Schon 1953 hatte die Stadt mit dem Vorläufer des Verteidigungsministeriums, dem Amt Blank, Gespräche geführt und sich als Garnisonsstadt beworben. © Hessische Allgemeine, Schwalm Bote, Schwälmer Echo

17 Millionen DM sollten die Bauarbeiten seinerzeit kosten. 1961 bezogen die ersten Soldaten ihr Quartier, von dem heute nicht mehr viel übrig ist.

Treysa - Der Begriff Zeitenwende wird vermutlich Eingang in die Geschichtsbücher finden. Vor mehr als einem Jahr benutze Bundeskanzler Olaf Scholz das Wort bei seiner Rede im Bundestag als Reaktion auf den Überfall Russlands auf die Ukraine. Ein Kern dieser Zeitenwende ist das 100 Milliarden-Euro-Programm, um die Bundeswehr zu modernisieren.

Schon einmal gab es eine solche Zeitenwende beim Militär. Besser bekannt als Wiederbewaffnung: Mitte der 1950er Jahre wurde die Bundeswehr aufgestellt. Es folgte der flächendeckende Ausbau der militärischen Infrastruktur – in der Schwalm wurde Treysa zum Bundeswehrstandort.

1953, vor 70 Jahren, gab es zwischen der Stadt Treysa und der Dienststelle Blank – so hieß der Vorläufer des Verteidigungsministeriums – erste Gespräche über die mögliche Errichtung einer Garnison. Kaserne und Übungsgelände sollten im Stadtwald Harth entstehen, heißt dazu es in einem Artikel der Hessischen Allgemeinen. Um mit dem Bau beginnen zu können, musste Wald auf einer Fläche von 31,8 Hektar gefällt werden.

Im Sommer 1959 rollten dann die Bagger und bauten zunächst die Zufahrtsstraße zum Kasernengelände: 500 Meter lang, 8,5 Meter breit. Die Gesamtkosten dafür würden gut 500 000 DM betragen, schrieb der Schwalm Bote. Die Hessische Allgemeinde titelte: „Auf Treysas größter Baustelle.“

Der Bau ging offenbar zügig voran. Bereits im September 1960 konnte das Hauptrichtfest gefeiert werden. Zwölf Gebäude standen im Rohbau auf dem Areal.

Ein Jahr später zog die Bundeswehr ein. Erste Einheit war das Panzerartilleriebataillon 21. Die Bevölkerung der Stadt habe den Soldaten bei ihrem Marsch durch die Hauptstraßen zum Markt einen herzlichen Empfang bereitet, schreibt die Hessische Allgemeine am 25. September 1961 in ihrer Ausgabe.

Wie bedeutend das Ereignis für die Menschen in der Stadt war, sieht man auch am Zeitungsartikel. Es gibt ungewöhnlich viele Bilder.

Nach drei Jahren Bauzeit wurde die Kaserne durch Generalmajor Ottomar Hansen am 1. September 1962 offiziell übergeben. Die Gesamtkosten beliefen sich nach Angaben des Schwälmer Echo auf gut 17 Millionen DM.

2000 Handwerker hätten bei der Errichtung mitgearbeitet. „Ein neues Blatt in der Chronik der Stadt Treysa aufgeschlagen“, so Überschrift des Zeitungsartikels am Tag darauf.

Man sei in der Stadt angekommen, diktierte der stellvertretende Kommandeur des Panzerartilleriebataillons 21, Major Sobotta den anwesenden Journalisten in den Block: „Wir haben uns gut eingelebt und glauben auch, dass uns die Bevölkerung der Stadt zur großen Gemeinschaft zählt. Wir haben das Gefühl, dass wir in Treysa gut aufgehoben sind.“

2005 wurde das Ende der Bundeswehr in Schwalmstadt beschlossen. 2006 zogen die letzten Soldaten ab. Damit endete Treysas Zeit als Garnisonsstadt.