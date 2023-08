Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Gleise bei Treysa beschädigt

Von: Matthias Haaß

Wohl im Bereich der Rampe an der Ex-Kaserne wurden die Gegenstände auf die Gleise gelegt. © Eike Rustemeyer

Unbekannte Täter hatten mehrere Gegenstände, darunter Holz und Metallstangen, auf die Schienen gelegt. Der Bahnverkehr musste deshalb am Abend des 28. Juli gestoppt werden.

Schwalmstadt – Mehrere Stunden war am Freitag der Bahnverkehr bei Treysa teilweise unterbrochen. Bislang unbekannte Täter hatten Unrat auf den Gleisen deponiert. Dadurch wurden Bahnschienen beschädigt. Die Tat ereignete sich wohl gegen 21 Uhr.

Wie die Bundespolizei erst am Dienstagnachmittag mitteilte, hatten die Täter diverse Gegenstände wie Hölzer, Metallstangen, Steine sowie Teile eines Fahrrades auf die Gleise gelegt. Als Tatort gab die Bundespolizei den Bahnkilometer 60,4 an. Dabei handelt es sich offenbar um eine Stelle in der Nähe der ehemaligen Verladerampe der Bundeswehr am Treysaer Harthberg in Fahrtrichtung Kassel.

„Nach ersten Aussagen von Zeugen sollen die Unbekannten mit einem Pkw der Marke Audi in Richtung Treysa geflüchtet sein“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei (Kassel) der HNA. Vom amtlichen Kennzeichen sind die Buchstaben HR - F bekannt. Welche Farbe oder welche Bauart der Audi hat, konnte der Zeuge nicht erkennen.

Beim Überfahren der zumindest in Teilen offenbar massiven Gegenstände wurden nach Angaben des Sprechers Schienen stark beschädigt. Die betroffenen Gleise müssen daher voraussichtlich ausgetauscht werden.

Ob es Schäden an Triebwagen und Waggons gab, sei noch Gegenstand von Ermittlungen, erklärte der Sprecher gegenüber unserer Zeitung. Der Schaden werde aber mindestens im fünfstelligen Bereich liegen. Die Tat sei definitiv kein Dummer-Jungen-Streich gewesen, betonte er: „Sobald Gegenstände auf den Gleisen liegen, besteht immer auch die Gefahr, dass ein Zug entgleist. Damit muss man immer rechnen.“ Menschen, die so etwas täten, seien sich der Tragweite ihrer Handlungen oft nicht bewusst.

Für die Dauer der Ermittlungsarbeiten war die Strecke am Freitag von 21.30 Uhr bis Samstag, etwa 1 Uhr, einseitig gesperrt. Von Treysa kommend in Fahrtrichtung Kassel waren davon mindestens fünf Züge betroffen. In der Gegenrichtung verzeichnet der Fahrplan ebenfalls fünf Personenzüge. Ob es zu Verspätungen kam, teilte die Bundespolizei nicht mit, somit ist nicht bekannt, ob Reisende am ersten Ferienwochenende betroffen waren.

Hinweise: Bundespolizeiinspektion Kassel unter Tel. 05 61/81 61 60 oder über bundespolizei.de.