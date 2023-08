Gerd Itzenhäuser war 31 Jahre lang Wehrführer in Leimsfeld

Noch hängt der Helm nicht am Nagel. Gerd Itzenhäuser war 31 Jahre lang Wehrführer in Leimsfeld. Jetzt wurde der Feuerwehrmann zum Ehrenwehrführer ernannt. © Philipp Knoch

Für seine über drei Jahrzehnte lange Dienstzeit wurde Itzenhäuser nun von der Gemeinde zum Ehrenwehrführer ernannt.

Leimsfeld – Seit seinem 16. Lebensjahr ist Gerd Itzenhäuser engagiertes Mitglied in der Leimsfelder Feuerwehr. Er war 31 Jahre lang Wehrführer und übergab in diesem Jahr seinen Posten an die nächste Generation. Dafür wurde er von der Gemeinde zum Ehrenwehrführer ernannt. Hier blickt er auf seine Erlebnisse zurück.

An seine Anfangszeit in der Feuerwehr erinnert sich Itzenhäuser gerne zurück. Jugendfeuerwehr, Fußball und Tischtennis, das waren damals die Möglichkeiten, sich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Itzenhäuser probierte alles aus, die Freundschaften in der Feuerwehr entschieden damals zugunsten der Wehr. Die Zeltlager in Schwarzenborn und Verna sind seine Highlights aus der Jugendfeuerwehrzeit. „Leimsfeld hatte eine junge Wehr, der älteste aus der Einsatzabteilung war vielleicht Anfang 20. Wir waren ein eingeschweißtes Team“, sagt Itzenhäuser.

1992 wurde Itzenhäuser stellvertretender Wehrführer, drei Jahre später stieg er zum Wehrführer auf. Viele Freundschaften sind in dieser Zeit entstanden. In seiner Feuerwehrzeit hat Itzenhäuser alles erlebt. Einsätze wegen Verkehrsunfällen und Bränden, unzählige Übungen und viele Stunden mit seinen Kameraden. „Freundschaft, Kameradschaft, Zusammenhalt, dass macht die Feuerwehr für mich aus“, sagt der 52- Jährige.

Als Wehrführer konnte Itzenhäuser viel gestalten. „Andere schütteln manchmal mit dem Kopf, wenn ich wieder eine Idee habe.“ Aber viele seien erfolgreich gewesen. So gründete er in Leimsfeld eine Bambinifeuerwehr. So mancher, der heute in der Einsatzabteilung ist, entwickelte dort seine Leidenschaft für die Feuerwehr.

Vor 25 Jahren trug Gerd Itzenhäuser (zweiter von links) noch Bart. Damals bekam Leimsfeld ein TSF. Mit im Bild Marco Siemon (von links), der damalige Gemeindebrandinspektor Heiko Steinbrecher, Adele Hafermas-Fey, Frielendorfs ehemaliger Bürgermeister Birger Fey und der damalige KBI Wilhelm Lipphardt. © Feuerwehr Leimsfeld

Die Partnerschaft mit der Feuerwehr aus Börm (Schleswig-Holstein) nimmt er ebenfalls auf seine Kappe. Besonders freut ihn, dass die Freundschaft auch von den jüngeren Feuerwehrleuten gepflegt wird. Zur Leimsfelder Kirmes habe sich schon eine Delegation aus Börm angekündigt.

In seine Amtszeit fiel auch die Zusammenlegung der Einsatzabteilungen der Wehren Leimsfeld und Schönborn. Vier Feuerwehrleute aus Schönborn schlossen sich mit der Einsatzabteilung aus Leimsfeld zusammen. „Ich finde, das ist für alle eine Bereicherung“, sagt der ehemalige Wehrführer. Die Einsatzkräfte kannten sich schon lange. Itzenhäuser war Mitinitiator des Löschbezirks Oberschönfeld.

Die Wehren aus Obergrenzebach, Schönborn und Leimsfeld kamen einmal im Monat zu einer gemeinsamen Übung zusammen. Nach dem Zusammenschluss von Leimsfeld und Schönborn übt auch die Feuerwehr Todenhausen mit. „Das schweißt die Wehren unglaublich zusammen.

Für bis zu 40 Feuerwehrleute eine schöne Übung zu machen ist schon eine Herausforderung“, sagt er. Gerd Itzenhäuser ist jetzt einer der Älteren in der Einsatzabteilung. „Wenn die Jungen mich abends von einer Feier aus anrufen und fragen, ob ich nicht nochmal dazukommen möchte, dann kann ich nicht so viel falsch gemacht haben“, erzählt der stolze Feuerwehrmann. „Das schönste ist mit den Jüngeren durch die Atemschutzstrecke zu gehen und sich mit ihnen zu messen. Hin und wieder komm ich noch mit mehr Restluft raus“, lacht er.

Itzenhäuser ist Feuerwehrmann durch und durch. Das ausgemusterte Feuerwehrauto aus Leimsfeld kaufte er der Gemeinde ab. „Ich konnte mich einfach nicht davon trennen. Jetzt soll es mal eine mobile Begegnungsstätte werden, mit Theke Kühlschrank und Musikanlage“, berichtet Itzenhäuser von seinen Plänen.

Die Entscheidung, den Posten des Wehrführers abzugeben, fasste Itzenhäuser in einem langen Urlaub auf Neuseeland. „Loszulassen fiel mehr sehr schwer“, gesteht er.

Die jetzigen Wehrführer Kevin Boppert und Nikolai Loos begleitet Itzenhäuser seit der Bambinifeuerwehr. „Der Schritt zurück in die zweite Reihe ist der Richtige“, ist sich der langjährige Wehrführer sicher. Aus der Feuerwehr auszuscheiden kommt für den 52-Jährigen nicht infrage. „Ohne würde einfach etwas fehlen.“ (Philipp Knoch)