Grimms als Namensgeber: Grundschule Ottrau feiert Umbenennung

Von: Sandra Rose

Teilen

Kollegium und Beschäftigte der Brüder-Grimm-Schule vor dem neuen Schullogo: von links Anne Wagner, Irmgard Vogel, Dorothee Höfeld, Anne Faust, Linus Kurz und Andrea Lux. © Brüder-Grimm-Schule

Die Ottrauer Grundschule hat einen neuen Namen: Sie heißt jetzt Brüder-Grimm-Schule. Das wurde jetzt mit einem Schulfest gefeiert.

Ottrau – Die Umbenennung der Schule war bereits 2020 erfolgt, konnte aber aufgrund der Pandemie bisher noch nicht gefeiert werden. Der Kreistag hatte die Aberkennung des Namens Wilhelm-SchäferSchule einstimmig beschlossen.

Vorangegangen waren Recherchen und eine HNA-Artikelserie von Bernd Lindenthal zum fragwürdigen Werk des Namensgebers. Lindenthal hatte herausgearbeitet, dass der 1888 in Ottrau geborene Wilhelm Schäfer bereits früh von nationalem, vor allem völkisch-rassistischem Gedankengut geprägt war.

Als neue Namensgeber der Schule verzeichnen Jacob und Wilhelm Grimm durchaus einen direkten lokalen Bezug zur Ottrauer Schule, weil das Ahnhaus der beiden Brüder in Weißenborn zu finden ist, heißt es aus der Schule. Im Jahr 1709 war dort ihr Großvater Johann Hermann Zimmer geboren worden.

Im Zuge der Fassadenerneuerung der Schule konnte nun auch das neue Schullogo der Grundschule entsprechend gewürdigt werden. Es zeigt das bunte Konterfei der beiden Brüder in Verbindung mit einigen Märchenklassikern.

Mit einem Märchenreigen eröffneten die Schüler das Fest. Danach ließ die erste Klasse das Märchen von Schneewittchen als Stand-Up- Theater lebendig werden, während die zweite Klasse ein Märchenrätsel in Liedform vortrug. Kurzweilige Informationen zu den Grimms gaben Kinder der dritten Klasse zum Besten.

In Anlehnung an die HNA-Artikelserie resümierten zwei Schüler in einem Sketch zwischen Großvater und Enkel auf unterhaltsame Weise den Realitätsbezug von Märchen in einem Zeitungsbericht.

Märchenschauplätze wie Frau Holles Nähschule bis hin zu Flechten von Dornröschenkränzen und Specksteinschleifen mit Hans im Glück bereicherten das Fest. Die Eltern hatten für ein großzügiges Kuchenbuffet gesorgt.