Gute Laune und schlechtes Wetter bei Schwalmstadts erstem Feierabendmarkt

Von: Eike Rustemeyer

Fröhliche Stimmung trotz des Regens: Ute Langstädtler (links) und Elke Staufenberg vom Dekoschuppen Willingshausen waren hinter ihren Ständen vor der Witterung geschützt. © Eike Rustemeyer

Die Veranstalter und Besucher nahmen die Regenfälle gelassen. Während das Wasser vor sich hin plätscherte, wurde es von der Live-Musik übertönt.

Schwalmstadt – Kühle Cocktails, heißer Kaffee, Eiscreme, Asia-Nudeln, handgemachte Deko und Köstlichkeiten vom lokalen Hofladen um die Ecke – alles untermalt von stimmiger Live-Musik. Der erste Schwalmstädter Feierabendmarkt auf dem Goldeselplatz bot abwechslungsreiche Vergnügungsmöglichkeiten. Einziger Party-Crasher: Das Wetter. Teilweise heftige Regengüsse veranlassten die Besucher des am Donnerstagabend von Stadt und G.u.T. organisierten Marktes, Schutz unter Schirmen zu suchen.

„Wir haben gestern noch überlegt, ob wir es absagen“, sagte Franziska Gonther von der Stadtverwaltung. Der Grund: das seit Tagen anhaltende Regenwetter. Doch man habe sich dazu entschieden, es auf sich zukommen zu lassen – „und so schlimm ist es doch gar nicht“, bilanzierte Gonther, als für einen kurzen Moment die Sonne schien.

Die Musiker Samuel Mühling und Paula Saiz nahmen die Schauer mit Humor. In einer Liedpause sagte Saiz: „Das nächste Lied ist eigentlich zum Tanzen gedacht – vielleicht machen wir alle einmal einen Sonnentanz.“

Gute Laune herrschte auch bei den Standbetreibern. „Wir genießen es hier und freuen uns schon auf das nächste Mal“, sagte Elke Staufenberg, die gemeinsam mit Ute Langstädter Handgemachtes vom Dekoschuppen Willingshausen anbot. „Die gute Musik entlohnt einen für das Wetter“, befand Langstädter. Carsten Steinborn und Stefanie Fast vom Schwälmer Brotladen bauten in einem sonnigen Moment eine Tiefkühltruhe voller Eiscreme auf. Und obwohl sie diese keine fünf Minuten später mühsam unter einen Schirm manövrieren mussten, zeigten sie sich weiterhin bestens gelaunt und lachten im Angesicht der herunterprasselnden Wassermassen.

Eis schmeckt bei jedem Wetter. Das gab es bei Carsten Steinborn und Stefanie Fast vom Schwälmer Brotladen. © Rustemeyer, Eike

Dass sie im September erneut zum Feierabendmarkt auf den Goldeselplatz kommen werden, stand für die Besucher Inge und Helmut Haagner aus Treysa fest. „Wir kommen definitiv wieder“, sagte Helmut Haagner.

Zum nächsten Feierabendmarkt im September wollen Inge und Helmut Haagner wiederkommen. © Rustemeyer, Eike

Von dem Feierabendmarkt habe das Paar aus der Zeitung erfahren und das Projekt gleich für eine „tolle Sache“ gehalten. „Es ist nur schade, dass zu so einer Veranstaltung fast niemand aus Tresysa da ist“, betonte Helmut Haagner. Das Wetter sei zwar nicht so optimal, aber keinesfalls ein Hindernis, meinte Inge Haagner. „Wir können froh sein, dass die Wege hier gepflastert sind und es nicht aussieht wie in Wacken“, scherzte ihr Mann.