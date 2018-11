Gynäkologie in Schwalmstadt: Langjährige Chefarzt geht in Ruhestand

Gilsa/Schwalmstadt. Malerisch ist sie, die Schwalm: Diesen ersten Eindruck vertiefte Dr. Reinhard Trolp in einem Malkurs mit dem Willingshäuser Künstler Günther Heinemann.

Eine Woche Malferien und der Aufenthalt im Hirtenhäuschen seien für ihn und seine Frau die perfekte Vorbereitung auf die Schwalm gewesen, berichtet Trolp.

Im Juni 1989 zog es den heute 73-Jährigen in die Region – er wurde Chefarzt der Gynäkologie des damaligen Kreiskrankenhauses Ziegenhain. 20 Jahre, bis 2009, nahm er maßgeblich Einfluss auf die Geburtshilfe, setzte sich vor allem auch für alternative Methoden und Behandlungen ein. Zuletzt war er am Asklepios Gesundheitszentrum (AGZ), das an die Klinik angegliedert ist, tätig. Jetzt geht Dr. Reinhard Trolp in den Ruhestand.

Der Mediziner arbeitete an sieben Kliniken, unter anderem als Facharzt in Freiburg, Wiesbaden, Minden. In jeder Hinsicht spannende Eindrücke sammelten Trolps – Ehefrau Ursula ging mit – in Saudi-Arabien: „Das Leben dort war kostspielig, Frauen durften kein Auto fahren, gingen nie alleine raus – es war eine Erfahrung“, erzählt Trolp.

In Ziegenhain fand der Gynäkologe einen „gut bereiteten“ Boden vor: Dr. Anton Drähne hatte die Geburtshilfe dort auf „einen modernen Stand“ gebracht. „Es gab seinerzeit noch kein Geburtshaus in Marburg. Die Anhänger der alternativen Szene kamen zur Entbindung nach Ziegenhain“, erinnert er sich. 1994 wurde in Ziegenhain die erste Gebärbadewanne angeschafft. „Ich habe ein Jahr lang jede Wassergeburt begleitet, die Hebammen fortgebildet, mich für Homöopathie, Akupunktur und Bachblüten eingesetzt.“

Im Malkurs bei Heinmanns hatte Trolp auch zum ersten Mal die Tracht gesehen: „Anfangs kamen noch sehr viele Patientinnen zu mir, die sie trugen“, erzählt der Mediziner, der bei der Wahl seiner Fachrichtung zunächst unentschlossen war. „Ich hatte die Psychiatrie im Auge, das wären aber für mich zu wenig Erfolgserlebnisse gewesen. Die habe ich in der Geburtshilfe tausendfach wiederbekommen.

Wenn das Kind gesund, die Geburt gut verlaufen und die Mutter glücklich war, dann waren das auch für mich Glücksgefühle und große Dankbarkeit“, berichtet er.

In 2001 wurde die Geburtshilfe nach Homberg verlegt, 2010 wieder zurück nach Ziegenhain. Ab 2009 kümmerte sich Trolp um die Versorgung der Frauen im neuen AGZ. In seinen 42 Jahren Berufserfahrung hat er geschätzten 13 000 Kindern auf die Welt geholfen. Für die Fachrichtung geprägt habe ihn ein Mentor: „Es gab einen sehr guten Geburtshelfer in Hannover, der unsere Aufgabe in einem Satz zusammenfasste: Wir sind Zeugen des Lebens. Dieser Gedanke berührt mich bis heute“, sagt Trolp.

Der 73-Jährige, der sich erst kürzlich von einer Lungenembolie erholt hat, freut sich auf den Ruhestand: „Ich möchte wieder malen, mich um Hund und Haus kümmern“, erzählt der bekennende Schalke-Fan. Besonders am Herzen liegt ihm die Hospiz-Arbeit: „Ich möchte Vorurteile abbauen – und da gibt es noch viel zu tun.“