Hand in Hand im Einsatz: Kurs für Rettungs- und Notfallmedizin

Von: Sandra Rose

Gemeinsam stark: Trotz des ernsten Hintergrunds hatten alle Teilnehmer Spaß an der intensiven Ausbildung. © asklepios klinikum

Dr. Andreas Hettel von dem Asklepios Klinikum Schwalmstadt leitete den praxisnahen Intensivkurs für Rettungs- und Notfallmedizin.

Schwalmstadt – Zweimal jährlich bietet das Team „Rettungsmedizin Nordhessen“ einen 80-stündigen Lehrgang „Zusatzweiterbildung Notfallmedizin“ an – diesmal fand der praxisorientierte Kurs am Elisabeth Krankenhaus in Kassel und bei der Feuerwehr in Calden statt.

Dazu gab es zum Abschluss der Fortbildung folgendes Szenario: Ein schwerer Verkehrsunfall, mehrere deformierte Fahrzeuge, von denen eines sogar auf dem Dach lag. Mehrere Menschen waren verletzt und zum Teil eingeklemmt.

Während der herbeigeeilte Rettungsdienst die Erstversorgung übernahm, begannen Feuerwehrleute mit der Befreiung der Fahrzeuginsassen. Zeitgleich beurteilten Notärzte die Schwere der Verletzungen und priorisierten entsprechend die Behandlung.

Der Lehrgang

Seit mehr als 20 Jahren vermittelt das Team „Rettungsmedizin Nordhessen“ in einem 80-stündigen Lehrgang das notwendige Fachwissen für die geforderte Zusatzweiterbildung – in dieser Zeit wurden bereits an die 900 angehenden Notärzte ausgebildet.

Neben der Vermittlung von wichtigen theoretischen Kenntnissen, wie Einsatzorganisation, Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und anderen Hilfsdiensten, sowie weiteren medizinischen Notwendigkeiten, legen die Ausbilder ihren Schwerpunkt vor allem auf echte Praxisnähe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dr. Andreas Hettel, Chefarzt der Abteilung Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin am Asklepios Klinikum Schwalmstadt, leitete das Seminar. Der erfahrene Mediziner ist seit vielen Jahren aktiver Notarzt und zudem als Leitender Notarzt des Kreises bestellt.

Ihm zur Seite standen Patrick Müller-Nolte, ärztlicher Leiter der zentralen Notaufnahme der Asklepios Stadtklinik Bad Wildungen, Kathrin Häfele, Fachärztin für Innere Medizin und NEF-Leitung im Elisabeth Krankenhaus, sowie Jochen Radtke von „Crash-Art Unfalldarstellung“ aus Zierenberg, der für die Organisation verantwortlich war.

Einwöchiger Intensivkurs

Während der einwöchigen Ausbildung wurden die Teilnehmer mit Fallbeispielen und praktischen Übungen konfrontiert, so standen beispielsweise „Atemwegsmanagement mit allen im Rettungsdienst verfügbaren Hilfsmitteln“, „Neugeborenen-Versorgung“ und „Notfallsonografie“ auf dem Lehrplan.

Darüber hinaus gab es Einweisungen in notfallmedizinische Gerätetechnik, wie Defibrillatoren, Notfall-Respiratoren oder extrakorporale Unterstützungssysteme – auch der Einsatz von Rettungsmaterialien wurde durchgenommen, darunter die Beckenschlinge und die Vakuummatratze.

Insbesondere bei der Traumaversorgung ging es um die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und deren Einsatztaktik – hier stand der Einsatz und Gebrauch schwerer technischer Hilfsmittel wie Rettungsschere oder Drehleiter im Fokus. Für September ist der nächste Kurs geplant, diesmal findet die Ausbildung bei der Feuerwehr in Gudensberg statt.

Info Informationen und Anmeldung unter rettungsmedizin-nordhessen.com