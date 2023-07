Heißer Ritt durch den Parcours: 300 Reiter kamen zum Turnier nach Ziegenhain

Lars Schneemann nimmt eine Hürde in der Springprüfung M*. Sein Pferd Pico Blue meistert erfolgreich das 1,25 Meter hohe Hindernis. Es reichte trotz fehlerfreier Leistung am Ende nur für den zweiten Platz. © Phillip Knoch

Große Gewinnerin des Turniers war eine Reiterin vom RFV Borken.

Ziegenhain – Der Kreisreiterverein der Schwalm trug am Wochenende sein Sommerreitturnier aus. Auf zwei Tage verteilt konnten die Zuschauer 742 Starts von 280 Reitern auf 505 Pferden bejubeln. Es wurden Spring- und Dressurprüfungen verschiedener Schwierigkeitsstufen absolviert, dazu kam die Kreismeisterschaft, ebenfalls in den Disziplinen Dressur und Springen.

Die Wettkämpfe fanden parallel auf zwei Reitplätzen statt. „Bei den Temperaturen sind die Wettkämpfe schon eine Herausforderung“, sagte Lena Schneemann, Vorsitzende des ausrichtenden Kreisreitervereins der Schwalm. „Pferd oder Reiter – einer von beiden muss auf den Punkt konzentriert sein. Man merkt, dass manche Reiter ihre Pferde nicht so unterstützen können, wie es vielleicht nötig wäre“, erklärte sie. Den Pferden würde Temperaturen über 30 Grad weniger ausmachen als dem Menschen. Nach den Prüfungen hatten die Reiter die Möglichkeit, ihre Pferde mit Wasser zu erfrischen.

Große Gewinnerin des ersten Turniertages war Annabell Plock vom RFV Borken. In sechs von acht Springprüfungen erreichte sie den ersten Platz. Sie trat im Stilspringen und Punktespringen der Klassen L und A und in der Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse L auf Aquarelle de Choizy, Joana 38, Ballerina 314, und Cincinnati PJ an.

Annabell Plock nimmt mit Aquarelle de Choizy eine weitere Auszeichnung entgegen. Sie konnte acht Springprüfungen für sich entscheiden. © Philipp Knoch

Ihr außerordentlich erfolgreiches Wochenende krönte sie am zweiten Turniertag mit einem Sieg bei der Kreismeisterschaft in der Leistungsklasse 4 und einem weiteren Sieg in einer Springprüfung. Die Kreismeisterschaft gewannen in den anderen Leistungsklassen Marlin Leonie Dizel mit Diarada la beleza vom RFV Borken und Alina Möller mit Agupardie vom RuFV Spangenberg im Springen.

In der Dressur setzten sich Lili-Charlotte Pfaff mit Dutschman vom RFV Oberaula, Lea Ritter mit Fleur K vom heimischen KRV der Schwalm und Mira Sack mit Queen Anne durch und gewannen in ihren Leistungsklassen die Meisterschaft.

Auf dem Dressurplatz kristallisierte sich keine eindeutige Favoritin heraus. Die anspruchsvollste Dressurprüfung M* gewann Mira Sack vom austragenden Verein auf Queen Anne B. Am Sonntag konnte sie sich ebenfalls den ersten Platz in der Dressurprüfung M* auf dem selben Pferd sichern.

Einen weiteren Höhepunkt des ersten Turniertages, eine Springprüfung M*, konnte Kai Schrammel mit Lucky Blue Van´t Hulgenrode vom LRFV Fritzlar mit drei Sekunden Vorsprung für sich entscheiden.

Das Podium komplettierten Lars Schneemann auf Pico Blue vom RFV Hünfeld und Lena Schneemann, Vorsitzende des KRV der Schwalm, mit Debelina. In der anspruchsvollsten Springprüfung M** – hier mussten die Pferde 1,35 Meter überspringen – gewann Daniel Erd mit Melody 194 im Stechen vor Kai Schrammel. Lucas Silber konnte mit Casper S 3 nicht zum Stechen antreten und musste sich mit dem dritten Platz begnügen. Sein Pferd hatte sich verletzt. (Phillip Knoch)