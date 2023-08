In der Kolonne bis nach Fritzlar: Schwarzenborner Jäger üben den Marsch über große Entfernungen

Von: Matthias Haaß

Bei Nacht ist die Länge der Marschkolonne durch die Fahrzeugbeleuchtung besonders gut zu erkennen. Den Abschluss der Ausbildungswoche 1. Kompanie des Jägerbataillons 1 aus Schwarzenborn bildete die Kraftfahrweiterbildung in Fritzlar. © Bundeswehr

Weil die Grundlagen immer gleich sind, spielt die tatsächliche Entfernung bei der Bundeswehr-Übung nur eine untergeordnete Rolle.

Schwarzenborn/Fritzlar – In Zeiten das Kalten Krieges waren lange Marschkolonnen der Bundeswehr in der Region ein vertrautes Bild. Danach verschwand das Militär von den Straßen. Im Sinne der Landes- und Bündnisverteidigung rückt die sogenannte taktische Eigenbeweglichkeit nun wieder mehr in den Vordergrund, insbesondere für Mittlere Kräfte aus Schwarzenborn, die in der Lage sein sollen, sich autark bis in einen potenziellen Einsatzraum im Straßenmarsch zu verlegen.

Die 1. Kompanie des Jägerbataillons 1 übte jetzt den Kfz-Marsch und das Beziehen von Räumen. Diese Ausbildung gehöre bereits zur Vorbereitung für die Übung „Saber Strike“ im kommenden Jahr, erklärt Presseoffizier Hauptmann Marvin Thiel: „Der Schwerpunkt der deutschen Anteile bei der Übung 'Saber Strike 2024' ist die Verlegung im Straßenmarsch nach Litauen, insbesondere auch unter dem Aspekt der Erprobung der Verlegefähigkeit der neu geschaffenen 'Mittleren Kräfte'.“

1000 Kilometer musste die 1. Kompanie bei ihrer Übung aber nicht fahren, es ging lediglich von Schwarzenborn nach Fritzlar. Egal ob hundert oder zehn Kilometer, die Grundlagen sind immer gleich.

Viel hilft viel: Um einen Transportpanzer Fuchs wirkungsvoll tarnen zu können, kommt viel Buschwerk zum Einsatz. © Bundeswehr

Die geordnete Verlegung von Kräften und das Beziehen von Räumen erfordere viel Disziplin von der Truppe, so Thiel. Das Orientieren beim Marsch, das Durchlaufen von bestimmten Wegpunkten zu vorgegebenen Zeiten in einer flüssigen Marschbewegung – ohne große Abweichungen von der befohlenen Marschgeschwindigkeit – und die Verfahren bei technischen Halten oder Rasten seien die größten Herausforderungen während des Marsches selbst, erklärt der Presseoffizier.

Wichtig sei es, Kolonnen nicht durch unnötige Störungen zu unterbrechen, appelliert Hauptmann Thiel und gibt zu bedenken, dass direkt von hinten die Länge einer Kolonne oftmals nicht direkt einsehbar und somit nur schwer abschätzbar sei.

Mensch und Material: Die Soldaten der 1. Kompanie stellen sich nach der Ausbildung vor ihren Fahrzeugen auf. © Bundeswehr

„Waghalsige Überholmanöver bei fehlender Sicht und spontanes Einscheren in die Kolonne sind nicht nur für die Kolonne selbst, sondern besonders auch für den zivilen Autofahrer sehr gefährlich“, warnt der Soldat eindringlich.

Gefährlich werde es auch, wenn anderen Verkehrsteilnehmern nicht bekannt sei, dass eine mit Flaggen gekennzeichnete Kolonne als einzelnes Fahrzeug gilt und damit auch geschlossen bei Rot über eine Ampel fährt, wenn das erste Fahrzeug diese bei Grün erreicht habe, sagt Hauptmann Thiel.

Auf dem Ausbildungsplan stand aber nicht nur der Marsch auf der Straße, sondern auch das schnelle und geordnete Beziehen von Räumen. Besonderen Augenmerk legten die Schwarzenborner auf die Tarnung.

Das Abtarnen der Fahrzeuge und das Verwischen der Fahrzeugspuren sei in Zeiten, in denen Luftaufklärung allgegenwärtig ist, unabdingbar, so Thiel: „Die Dreidimensionalität moderner Kriege und die daraus resultierende Notwendigkeit der Tarnung nach oben ist besonders durch den massiven Einsatz von Drohnen in der Ukraine deutlich geworden.“

Trotz Tarnnetz gut zu finden: Wie wirkungsvoll Drohnen sind, lässt sich auf dem

Beim Einfließen in einen Verfügungsraum oder Einsatzraum gehe es daher es um zügige und geordnete Abläufe, denn je schneller die Truppe untergezogen ist, desto schwerer sei sie für einen Gegner aufklärbar, betont der Presseoffizier.