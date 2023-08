Infanterieausbilder hortete Munition und kaufte Kokain

Das Amtsgericht Schwalmstadt sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Soldat in seinem Auto Munition aufbewahrte. © Philipp Knoch

Das Amtsgericht Schwalmstadt verurteilt den 31-jährigen Soldaten, der in der Knüllkaserne in Schwarzenborn stationiert war, zu einer hoher Geldstrafe.

Schwalmstadt/Schwarzenborn – Das Amtsgericht Schwalmstadt hat einen 31-jährigen Hauptfeldwebel zu 7110 Euro Geldstrafe verurteilt. Er hatte von einem Kameraden Drogen gekauft. Bei der Kontrolle seines Pkws fand die Polizei etwa 80 Schuss Munition aus Bundeswehrbeständen, darunter auch scharfe Gefechtsmunition. Der Mann aus Südniedersachsen war in der Knüllkaserne in Schwarzenborn stationiert, ist aber seit seinen Taten im April 2022 vom Dienst suspendiert.

Der Angeklagte gab vor Gericht seine Taten zu. Die Drogen habe er in einer persönlich anspruchsvollen Zeit gebraucht „um einfach mal den Kopf frei zu bekommen“.

Er kaufte insgesamt sechs Gramm Kokain von einem Bundeswehrkameraden. Aktuell habe er aber seit mehr als einem Jahr nichts mehr genommen und könne das durch Drogentests auch beweisen. „Ich bereue das und werde in Zukunft die Finger davon lassen“, erklärte der Mann.

Als der 31-Jährige seine Stube zu einer Kontrolluntersuchung aufräumte, verstaute er zudem über 80 Schuss Munition in einem Leinenbeutel, den er im Auto deponierte. „Nach Schießübungen ist es nicht unüblich, dass man noch Munition am Körper, in Taschen oder im Rucksack findet“, sagte der Soldat aus Niedersachsen.

Er wollte die Munition bei Gelegenheit verschießen. Er habe sie im Auto aufbewahrt, weil er nicht wollte, dass sie bei der Stubenkontrolle gefunden wird. Feldjäger ermittelten, dass die ersten Patronen vielleicht schon 2013 entwendet wurden. Daran, sie abzugeben habe er nicht gedacht, erklärte der Beschuldigte. Das verursache in der Bundeswehr viel Papierkram und der Vorgesetzte müsse die Rückgabe unterzeichnen.

Bei jeder Schießübung wird bei der Bundeswehr die Anzahl der ausgegebenen, verschossenen und am Schießplatz zurückgegebenen Patronen notiert – immer so, dass keine Patrone fehlt. Fällt einem Soldaten in der Kaserne auf, dass er noch Munition besitzt, müssen die Ausgabelisten erneuert und vom Vorgesetzten unterschrieben werden.

In dem Privatauto fanden Polizei und Feldjäger etwa 80 Schuss Munition. Hauptsächlich handelte es sich um Manövermunition, quasi Platzpatronen für Gewehre und Pistolen, die bei Gefechtsübungen genutzt werden. Verschiedenfarbige Munition für Signalpistolen und eine Gefechtspatrone, also scharfe Munition, für das G36 Sturmgewehr, waren ebenfalls darunter.

Der 31-Jährige bildete Infanteristen aus, unter anderem bei Schießübungen. „Soldaten werden vor und nach Schießübungen vom Ausbilder belehrt, dass Munition sammeln und behalten keine Option ist. Alles muss abgegeben werden“, sagte ein Feldjäger. Er als Schießlehrer hätte wissen müssen, dass Patronenhorten keine Lösung sei, gab der Angeklagte zu.

Hintergrund: Immer wieder ist nicht verschossene Munition bei der Bundeswehr Thema. Zwischen 2010 und 2020 gingen laut Bundesregierung 60 000 Schuss Munition verloren. Gerüchte machten die Runde, beim KSK, den Spezialkräften der Bundeswehr, würden Amnestieboxen Soldaten die Möglichkeit geben, Patronen anonym zurückzugeben.

Die Staatsanwaltschaft befragte zu dieser Entsorgungsmöglichkeit übrig gebliebener Munition den Angeklagten. Solche Boxen gebe es in der Knüllkaserne nicht, sagte der 31-Jährige. (Philipp Knoch)