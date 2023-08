Jacob Thomä aus Neukirchen ist Deutscher U16-Meister im Hochsprung

Von: Eike Rustemeyer

Deutscher U16-Meister im Hochsprung: Der Neukirchener Jacob Thomä mit seiner Siegerurkunde. © Dirk Thomä

Der Nachwuchs-Athlet gelang bei den Jugendmeisterschaften in Stuttgart als einziger seiner Altersklasse ein Sprung von 1,95 Metern.

Neukirchen – 1,95 Meter hoch war sein Sprung an die deutsche Spitze der unter 16-Jährigen: Jacob Thomä vom LTV Neukirchen ist Deutscher U16-Meister im Hochsprung geworden. Der 15-Jährige sicherte sich am vergangenen Wochenende in Stuttgart den Titel – ein „herausragender Erfolg“, findet Konstantin Kurz vom LTV.

Der Jugendliche habe als Einziger seiner Altersklasse die Höhe von 1,95 Metern geschafft und sei somit neun Zentimeter höher als der Zweit- und Drittplatzierte gesprungen. Der Meistertitel sei eine Belohnung für Thomäs engagierten und ehrgeizigen Trainingsleistungen. Aber auch dem LTV habe der in Stuttgart eingefahrene Erfolg überregionale Bekanntheit eingebracht.

Als Zeichen der Anerkennung organisierte der Vereinsvorstand am Wettkampftag kurzerhand einen Überraschungsempfang für den Nachwuchs-Athleten und seine Familie, berichtet Kurz. Als die Thomäs in Neukirchen ankamen, seien sie von zahlreichen Vereinskolleginnen und Kollegen überrascht worden.

Der 15-jährige Jacob Thomä (links sitzend) vom LTV Neukirchen ist die neue Nummer eins in seiner Altersklasse in Deutschland. Um seinen Erfolg mit ihm und seiner Familie zu feiern, organisierte Thomäs Heimatverein einen Überraschungsempfang im Vereinsheim. © Christian Quehl

Dies habe die Familie überwältigt und sei ein Zeichen für die „starke Verbundenheit und Unterstützung innerhalb des LTV Neukirchen.“ Auch Jacob Thomäs Eltern zeigen sich glücklich über die sportliche Spitzenleistung ihres Sohnes. „Wir sind absolut stolz“, sagt Vater Dirk Thomä gegenüber unserer Zeitung.

Neben der Unterstützung des LTV will er auch den positiven Einfluss des Bezirksstützpunktes in Baunatal hervorheben, wo sein Sohn einmal in der Woche, neben Einheiten in Neukirchen und Frankfurt, trainiert. „Die Vernetzung der Athleten untereinander und der Zusammenhalt über den Stützpunkt ist einfach herausragend“, sagt er.

Deshalb sei die Familie bereits am Freitag nach Stuttgart gereist. So habe der Schüler seine befreundeten Athleten bei ihren Wettkämpfen anfeuern können. Am Sonntag hätten sie ihn dann im Gegenzug bei seinem Titelgewinn von den Rängen aus unterstützt.

Die Meisterschaft ist in Dirk Thomäs Augen daher eine „Gemeinschaftsleistung“. Viel wichtiger als Titelgewinne sei ihm aber, dass sein Sohn Spaß an dem Sport habe. „Der Erfolg ist da nur die Kirsche auf der Sahne“, erklärt der Vater.

Das Wochenende bleibt für alle Beteiligten unvergesslich, ist sich Konstantin Kurz sicher: „Wir sind gespannt auf die weitere Karriere dieses jungen Talents und wünschen ihm alles Gute für kommende Wettkämpfe und Herausforderungen.“