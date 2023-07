Jedermann-Triathlon in Neukirchen: Hobbysportler hatten Spaß an der Herausforderung

Sport

+ © Philipp Knoch Daumen hoch: Michael Koeniger vom Lauftreff Homberger Ren(n)tiere hat auch bei der letzten Disziplin noch Kraft für ein Lächeln. © Philipp Knoch

700 Meter im Wasser, 25 Kilometer auf dem Fahrrad und fünf Kilometer zu Fuß mussten die Athleten zurücklegen.

Neukirchen/Zella – Es war eine besondere Herausforderung, der sich am Sonntag Sportler in Neukirchen und Zella stellten: Sie starteten allesamt beim Jedermann-Triathlon. Das Teilnehmerfeld reichte von sportlich ambitionierten Hobbyathleten bis zu absoluten Triathlon-Neulingen.

Die Teilnehmer mussten 700 Meter Schwimmen, 25 Kilometer Radfahren und einen fünf Kilometer langen Lauf absolvieren. Die Radstrecke führte die Triathleten an den Sportplatz in Zella, die Laufstrecke dann in zwei Runden rund um Zella.

+ Kämpfen gegen den Wind an: Alexandra Wolff-Dädelow und Sofia Bernenurg verstecken sich im Windschatten von Martina Sandrock-Höhle (von links). © Philipp Knoch

25 Einzelstarter und fünf Staffeln begaben sich in Neukirchen an den Start. In den Staffeln teilten sich drei Sportler die Disziplinen untereinander auf. „Das Miteinander und der Spaß am gemeinsamen Sport treiben stehen hier im Mittelpunkt.

Die Zeiten des Einzelnen sind nebensächlich. Heute kann man ohne Wettkampfstress mal in den Triathlon reinschnuppern“, sagte Organisator Konstantin Kurz vor dem Startschuss.

Kurz stellte sich auch selber der Herausforderung und trat zum Triathlon an. Er organisierte mit einem kleinen Team schon zum vierten Mal die Veranstaltung, die Planungen zur fünften Auflage laufen schon.

+ Die Organisatoren: von links Daniel Görig, Fabian Siebert, Konstantin Kurz und Manuel George planen bereits die Neuauflage am 21. Juli 2024 in Ottrau. © Philipp Knoch

Bisher fand sie immer in und um Ottrau statt. Weil das Freibad dort saniert wird, wichen die Organisatoren auf Neukirchen und Zella aus.

Die Ersten hatten schon nach zehn Minuten die Schwimmdistanz bewältigt und stiegen aufs Rennrad um. Über den Bahnradweg führte die Radstrecke zuerst nach Ziegenhain, über Wasenberg erreichten die Hobbyathleten sichtlich erschöpft die zweite Wechselzone am Sportheim in Zella.

Angefeuert von vielen Zuschauern tauschten sie Rennrad gegen Laufschuhe und begaben sich auf die finalen fünf Kilometer. Abgekämpft, aber glücklich erreichten die Triathleten das Ziel. Jeder Zieleinlauf wurde von Zuschauern gefeiert. Im Ziel warteten Obst, kühle Getränke und Kuchen zur Stärkung.

„Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, noch ein bisschen schneller zu sein, aber der Gegenwind hat auf der Radstrecke zu viele Körner gekostet“, haderte Daniel Görig, Mitorganisator und schnellster Triathlet. Er war einer der erfahrensten Starter im Feld, trat bei anderen Triathlonveranstaltungen an und trainierte mit einem Triathlontrainer.

Der gebürtige Schrecksbächer absolvierte den Parcours in etwa 75 Minuten. „Triathlon ist die Ausdauersportart, bei der man alle Bereiche seines Körpers trainiert“, erklärte er die Faszination an seiner Lieblingssportart.

Die Veranstaltung ist mit 700 Metern Schwimmen, 25 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen für Triathlonverhältnisse eine Sprintdistanz. Die prestigeträchtigste Triathlonveranstaltung ist wohl der Ironman auf Hawaii, hierbei werden 3,8 Kilometer geschwommen, 180 Kilometer Rad gefahren und 42 Kilometer gelaufen. Zu den bekanntesten Deutschen Wettkämpfen zählen der Ironman in Frankfurt und die Challenge Roth. (Philipp Knoch)