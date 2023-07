Kampf gegen Bodenwellen: Aufwendige Sanierung der Bundesstraße bei Trutzhain

Von: Matthias Haaß

Aufwendige Baustelle: Aus der Luft ist die besondere Struktur besonders gut zu erkennen. Die Arbeiten an der Straßenbaustelle bei Trutzhain starteten im Frühjahr. Im Herbst soll der Verkehr auf der Bundesstraße 454 wieder fließen. © Foto Hessen Mobil

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 454 gehen voran – trotz einiger Herausforderungen.

Trutzhain – Die Arbeiten an der Straßenbaustelle bei Trutzhain kommen gut voran. Die Witterung spielt den Bauarbeitern in die Karten.

Das Teilstück zwischen dem Trutzhainer Kreisel und der Abfahrt nach Steina ist komplett ausgebaggert. Bis zu drei Meter tief haben sich die schweren Baumaschinen in das Erdreich gefressen.

Am Rand der fast einen Kilometer langen Baugrube kann man auch gut den Grund für die vergleichsweise aufwendigen Arbeiten erkennen. Es ist der Ton, der aufgrund seiner Eigenschaften zu den vielen und vor allen tiefen Bodenwellen im Straßenbelag gesorgt hat.



Bei Trockenheit schrumpft der Boden

Der natürlich gewachsene Boden habe bei Trutzhain die Eigenschaft, dass er bei Trockenheit und niedrigem Grundwasserstand schrumpfe und sich in der Folge dann setze, so der Pressesprecher von Hessen Mobil, Marco Lingemann, gegenüber unserer Zeitung. Fachleute sprechen von Schrumpfsetzungen.



Die Setzungen waren bei Trutzhain so gravierend, dass eine normale Sanierung der Straße keinen Erfolg versprach. Die Fachleute gingen der Sache sprichwörtlich auf dem Grund. „Ziel ist, dass künftig die Druckbelastung, die auf den schrumpfempfindlichen Boden einwirkt, abgefangen und gleichmäßig verteilt wird“, erklärt Lingemann.

Etwa an zwei Dritteln der Strecke wurde der Untergrund bis zu einer Tiefe von zwei Metern ausgebaggert. Auf den Boden ist ein Geotextil ausgelegt worden. Darauf kommt Naturgestein – umgangssprachlich kann man auch Schotter sagen. Den Abschluss bildet die Asphaltschicht.



Das Geotextil verhindere, das Bodenmaterial von unten in den Schotter eindringen könne, was Tragfähigkeit verbessere, sagt der Sprecher: „Diese Arbeiten sind bereits abgeschlossen.“ Auf 340 Metern reicht die Geotextilschicht nicht aus, dort werden zusätzliche Geogitter aus Kunststoff verbaut. Einfach ausgedrückt: je höher die Tonschicht, desto tiefer das Loch, desto höher die Last.



Mit einem Bagger werden die Waben des Geogitters mit grobem Schotter aufgefüllt. Auf 340 Metern Länge kommt die aufwendige Sanierungstechnik auf der Bundesstraße zur Anwendung. © Haaß, Matthias

Um Setzungsrisse an Gebäuden in Trutzhain zu vermeiden – das Dorf ist auf Ton gebaut – setzten die Bauarbeiter auch auf schwingungsarme Verdichtungsmethoden.

Bereits 30 000 Kubikmeter Erde bewegt

Um die Bodenwellenproblematik auf dem Teilstück der B 454 bei Trutzhain in den Griff zu bekommen, müssen die Bauarbeiter ziemlich viel Material bewegen. Man habe gut 30 000 Kubikmeter Erde abgefahren, sagt Polier Kevin Braun.

Auf 340 Metern ist die 959 Meter lange Baugrube bis zu drei Meter tief ausgebaggert. An anderen Stellen mussten die Bagger zwei Meter Steine, Erde und Ton abtragen.

Der Ton ist auch der Kern des Problems: Weil der Grundwasserspiegel in den vergangenen Jahren gesunken ist, sei der Ton ausgetrocknet, so Jens Hiddersen, Projektverantwortliche von Hessen Mobil. Eigentlich dehnt sich der Ton auch wieder aus, wenn er feucht wird. Eigentlich.

Absinkende Grundwasserspiegel und die Trockenheit in Kombination mit Schwerverkehr haben der alten Bundesstraße über die Jahre arg zugesetzt. Dabei war die letzte Sanierung erst 2014, also noch gar nicht so lange her. „Der Schwerverkehr macht unseren Straßen zu schaffen“, erklärt Marco Lingemann, Pressesprecher bei Hessen Mobil.

Jens Hiddersen ist der Projektverantwortliche von Hessen Mobil für die Baustelle in Trutzhain. Der Experte zeigt den Ton, der auf dem Streckenabschnitt für Probleme gesorgt hat. © Haaß, Matthias

Da sich das auch in absehbarer Zukunft nicht ändern wird, sei eine oberflächliche Sanierung keine langfristige Lösung gewesen.

Sanierungskonzept von Hessenmobil

Auf Grundlage von Bodenuntersuchungen schlug Mathias Fiedel, Geologe und Leiter des Sachgebiets Geotechnik bei Hessen Mobil, ein Sanierungskonzept vor.

Dazu wertete er alte Unterlagen aus und beauftragte Probebohrungen, um den Problem buchstäblich auf den Grund zu gehen. Bis zu acht Meter tiefe Löcher wurden gebohrt, 19 an der Zahl. Nach der Auswertung aller Daten habe dann festgestanden, dass es sich bei Trutzhain um einen höchst schwierigen Baugrund handele, so der Experte: „Das war kein Standardgutachten.“

Der Auftrag für die Sanierung der Straße wurde Mitte 2021 erteilt, die Bohrungen erfolgten Anfang 2022. Im September 2022 legte Fiedel das Gutachten vor. Im April war Baubeginn. Bis alle Arbeiten des 3,8-Millionen-Projekts abgeschlossen sind, wird es nach Angaben von Hessen Mobil Herbst werden.

Anspruchsvolles Projekt

Es sind nicht nur die Tiefbauarbeiten, die das Projekt so anspruchsvoll machen. Um in Zukunft ein erneutes Absenken der Straße zu verhindern, greifen die Bauingenieure, Techniker und Bauarbeiter tief in die Trickkiste.

In der Baugrube werden Geogitter aus Kunststoff ausgelegt. Nicht überall, aber auf einem 300 Meter und einem 40 Meter langen Abschnitt der Straßenbaustelle. Von oben betrachtet sehen die Kunststoffgitter aus wie Bienenwaben. Mehr als 25 000 Meter des stabilen, aber auch flexiblen Kunststoffes, werden verarbeitet, rechnen die Experten beim Pressetermin vor.

Die wabenförmigen Körbe werden mit Naturgestein aufgefüllt. Auf das grobe Naturgestein kommt dann später noch eine 34 Zentimeter starke Frostschutzschicht, bestehend aus einem Schottergemisch. Darüber legen die Straßenbauer dann die dreilagige Asphaltschicht.