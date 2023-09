Kein Badespaß in Ziegenhain: Bürgermeister begründet Saisonende

Von: Matthias Haaß

Saisonende: Während in anderen Kommunen die Freibadsaison teilweise bis Mitte September verlängert wurde, war in Ziegenhain am vergangenen Sonntag Schluss. Das sorgte in der Stadt für Kritik. Archi © Denise Dörries

Trotz hochsommerlicher Temperaturen ist das Schwimmbad in Schwalmstadt bereits geschlossen. Rathauschef Tobias Kreuter erklärt, wieso das so ist.

Schwalmstadt – Der Sommer zeigt in diesen Tagen noch einmal, was in ihm steckt. Auch für die kommenden Tage sind Temperaturen über 30 Grad angesagt. Bis mindestens Mitte kommender Woche soll es bei dem hochsommerlichen Wetter bleiben. Perfekte Bedingungen für einen Schwimmbadbesuch.

Die meisten Freibäder in der Region haben darauf reagiert und die Badesaison verlängert. In Oberaula wurde das angekündigte Ende des Badebetriebs Anfang der Woche sogar wieder zurückgenommen und um eine Woche verlängert. In der Knüllstadt Neukirchen soll das Freibad sogar bis Mitte September geöffnet bleiben.

Nicht so in Schwalmstadt, denn dort ist seit Sonntag, 3. September, Schluss mit Schwimm- und Badespaß. Die Entscheidung von Bürgermeister Tobias Kreuter hat bei Badebegeisterten in der Stadt und auch bei HNA-Lesern für Unverständnis gesorgt.

Er könne verstehen und habe auch damit gerechnet, dass die Entscheidung zur Schließung des Freibades zu Diskussionen führe, schreibt Kreuter in einer E-Mail an Bürger, die sich in den vergangen Tagen in der Sache an das Rathaus gewandt haben. Die Mail liegt auch der Redaktion der Schwälmer Allgemeinen vor.

Die Entscheidung, die Freibadsaison für dieses Jahr zu beenden, sei von ihm in der vergangenen Woche getroffen worden, so der Rathauschef.

Mit dem Ende der Sommerferien habe in vielen Familien der normale Alltag begonnen. Kinder würden in die Schule gehen, Vereine mit ihren Aktivitäten starten und viele Bürger müssten wieder arbeiten gehen, begründet Kreuter seinen Entschluss: „Hieraus folgt, dass viele Menschen, die während ihres Urlaubs beziehungsweise der Ferien Zeit für einen Schwimmbadbesuch hatten, diese nun wahrscheinlich nicht mehr haben.“

Als Bürgermeister müsse er generell auch immer die Kosten im Blick haben, bittet Kreuter um Verständnis. Er sei dankbar, dass die Stadt seit vielen Jahrzehnten ein Freibad betreiben könne und möchte dies auch in Zukunft fortsetzen: „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir aus dem städtischen Haushalt viel Geld für unser Freibad in die Hand nehmen müssen.“

Aufgrund des Endes der Sommerferien habe er mit einer deutlich geringeren Auslastung gerechnet und daher trage die Schließung des Ziegenhainer Freibads auch zu einer Reduzierung der Kosten bei, so Bürgermeister Kreuter.

In seiner E-Mail bittet Tobias Kreuter insbesondere Stammgäste und Frühschwimmer um Verständnis für die Schließung: „Wenn Sie in den nächsten Tagen schwimmen gehen möchten, kann ich Ihnen einen Besuch in unserer Nachbargemeinde Frielendorf in den dortigen Schwimmbädern empfehlen.“ Dies war noch bis Sonntag, 10. September, möglich.