Kein Bargeld an der Kasse: Kreissparkasse Schwalm-Eder ändert Serviceangebot

Zahlungsmittel

+ © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Kunden der Kreissparkasse Schwalm-Eder müssen sich beim Serviceangebot von zwei lieb gewonnen Angeboten verabschieden.

Schwalm-Eder – Ab sofort können Überweisungen nicht mehr in die altbekannten Briefkästen an den Sparkassen eingeworfen werden und Bargeld gibt es nur noch am Geldautomaten. Das teilte KSK-Pressesprecherin Christiane Laabs auf Anfrage der HNA jetzt mit.

Sicherheitsaspekte hätten den Ausschlag dafür gegeben, dass man keine Überweisungen mehr in Überweisungsbriefkästen annehme, erklärt Laabs: „Die Missbrauchsversuche haben sich in den vergangenen Jahren leider deutlich erhöht.“

Ähnlich wie bei Geldautomatensprengungen würden professionelle Kriminelle einen nennenswerten Aufwand betreiben, um insbesondere ältere Menschen durch die Fälschung von Überweisungen zu betrügen, heißt es bei der Kreissparkasse. „Um dies zu verhindern, nehmen wir die Überweisungen gern persönlich entgegen“, sagt Laabs.

Geheimnummer für Überweisungen Weniger mobile Kunden können Kontoauskünfte oder Überweisungen unter der Rufnummer 0 56 61/70 70 beim KSK-Kundenservicecenter anrufen. Bankkaufleute kümmern sich von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr um die Anliegen der Anrufer. Um Sicherheit und Datenschutz zu gewährleisten, bekommen Kunden nach dem ersten Anruf eine Telefon-Geheimnummer. Damit sind laut KSK auch Kontostandsauskünfte und Überweisungen am Telefon möglich.

Das Nutzungsverhalten der Kunden habe sich innerhalb der vergangenen Jahre deutlich verändert und durch die Coronapandemie sei dieser Trend noch mal beschleunigt worden, begründet die Kreissparkasse ihre Entscheidung.

Während das Bezahlen mit der Giro-Card zugenommen hat, haben sich die Bargeldverfügungen stetig von der Kasse an Geldautomaten verlagert. „Nahezu 100 Prozent der Bargeld-Transaktionen erfolgt mittlerweile an den Ein- und Auszahlungsautomaten – also nicht mehr wie einst an den Kassen“, sagt Christiane Laabs.

Derzeit informiere man die Kunden über die Neuerungen und setze diese sukzessive in den Geschäftsstellen im Landkreis um. „Sofern nötig, vereinbaren wir dazu auch individuelle Lösungen beispielsweise für gewerbliche Kunden mit regelmäßigen größeren Münzgeldbedarf“, verspricht Laabs.

Münzrollen bekommen Kunden der Kreissparkasse Schwalm-Eder weiterhin am Rollenautomaten. Zusätzlich könne man Rollen demnächst auch unter kskse.de bestellen, verspricht die Pressesprecherin.