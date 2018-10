Kim Wilde macht auf Europatournee Station in Treysa: 600 Besucher begeistert

Zeitreise in die Achtziger: Die Popikone Kim Wilde hat bei ihrer Europatournee am Donnerstagabend auch 600 Fans in Treysa mitgerissen.

„Ihr seid ein tolles Publikum“, sagte Kim Wilde ins Mikrofon. Ein Allerweltsatz, doch die geschätzten 600 Besucher in Treysa nahmen das Kompliment am Donnerstagabend in der gut gefüllten Festhalle gerne an und feierten die blonde Popikone der Achtziger, die mit Songs wie „You keep me hanging on“, „You came“ und vor allem „Kids in America“ berühmt wurde. Mit letzterem Lied verabschiedete sich die im schwarzen Lederkostüm wie eine Superfrau wirkende Sängerin von ihren Fans.

Ohne Zugabe, doch da hatte die 57-Jährige über fast zwei Stunden mit ihrer hochkarätigen, mit zwei Schlagzeugern besetzten Band eine beeindruckende Show geboten. „Here come the Aliens“ („Hier kommen die Außerirdischen“) ist der Titel ihrer Europatournee, auf der sie zwischen Bochum, Hannover und Berlin Station in Treysa machte.

Kim Wilde bot mit Liedern wie „Cambodia“, „Kandy Crush“ oder „1969“ einen Mix aus alten und neuen Songs ihres gleichnamigen Albums, dem ersten seit sieben Jahren.

Bereits mittags war sie mit dem Tourbus in Treysa angekommen, nach Angaben von Konzertorganisator Thorsten Laabs gesundheitlich leicht angeschlagen. „Da habe ich sie erstmal ins Altstadthotel gebracht“, so Laabs. Einige Stunden später war Kim Wilde ganz der routinierte Star, der sein Programm durchzieht, die Fans anheizt, singend, tanzend und im ständigen Dialog mit ihrer Band, zu der neben ihrem Bruder Ricky Wilde diesmal auch ihre Nichte Scarlett Wilde gehörte, die auch das Cover des neuen Albums kreierte.

2009 sei es passiert, dass sie in ihrem Garten zu Hause in England zwei unglaubliche Lichter am Horizont gesehen habe, Aliens eben, so die Sängerin – die Idee für das neue Album war geboren. Nach Zeiten als Mutter und Rosenzüchterin startete sie durch.

Und das im wahrsten Sinne: In ihrem hautengen Lederkostüm, mit von einem Windgenerator durchgepustetem Haar, wirkte sie wie das Supergirl, das gerade aus dem All auf die Bühne gesprungen ist.

Dass es hier die in der Festhalle Treysa war, mit Abstand kleinster Ort auf der ganzen Tournee, ist Thorsten Laabs zu verdanken, der seit seinem 50. Geburtstag vor sieben Jahren nicht müde wird, „Die Schwalm rockt“ zu organisieren, zum zehnten Mal. „Für mich ist das Hobby, ich muss damit kein Geld verdienen“, so der selbstständige Ziegenhainer. „Und wir liegen hier nur 25, 30 Prozent unter den Besucherzahlen, die sie in Bochum oder Berlin erzielt.“

Gleichwohl sei der finanzielle wie auch technische Aufwand diesmal immens gewesen, der Umgang mit dem Management nicht einfach: Keine Vorgruppe, keine Gäste hinter der Bühne, keine Autogramme im Anschluss. „Die ist eben ein Popstar“, so Laabs, der sich bereits auf das nächste Konzert im Februar freut, wenn Metal-Legende Udo Dirschneider, (Ex-Frontmann der Rockgruppe Accept) auf seiner U.D.O.-Welttournee Station in Treysa macht.