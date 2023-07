Kleines Bad mit großer Geschichte - Großropperhausens Freibad ist 50 geworden

Jubiläum

Freuen sich auf das Freibad-Jubiläum in Großropperhausen: Vorsitzender des Schwimmbad-Fördervereins Markus Dunkel (von links), Frielendorfs Bürgermeister Jens Nöll und Bademeister Michael Lindemann.

Fast wäre das Schwimmbad aus Kostengründen gar nicht erst entstanden, dann machten engagierte Bürger es doch noch möglich.

Großropperhausen – Mehrere Generationen lernten dort das Schwimmen: das Freibad in Großropperhausen. Zwischen Fußballplatz und Wohnhäusern steht an der Schwimmbadstraße das „kleine aber feine Bad“, wie Frielendorfs Bürgermeister Jens Nöll es nennt.

Das erste Mal, dass sich Badegäste in dem Freibad abkühlen konnten, war laut Großropperhausens Dorfchronik bei der Eröffnungsfeier am 18. Mai 1973. Nun wird das 50-jährige Bestehen der gesamten Sportanlage gefeiert.

Die Entstehung

In Großropperhausen, seinerzeit noch eine eigenständige Gemeinde, habe es bereits in den 1960er Jahren Pläne für ein großes Sportzentrum mit Sportplatz, Schwimmbad und Gemeinschaftshaus gegeben.

So berichtete es unsere Zeitung in der Ausgabe vom 21. Mai 1973. Doch die finanzielle Situation der Gemeinde machte diese Pläne zunichte, wie der damalige Vorsitzende der Gemeindevertretung Georg Helwig zitiert wird.

Der freiwilligen Hilfe von ortsansässigen Firmen und Bürgern sei es letztlich zu verdanken gewesen, dass Großropperhausen im Jahr 1973 sein Sportzentrum einweihen konnte.

600 000 D-Mark sollte die Anlage laut Dorfchronik kosten. Vom Kreis und Land habe Großropperhausen Zuschüsse in Höhe von 160 000 D-Mark erhalten – den Rest habe die Gemeinde zusammen mit den lokalen Unternehmen und Spenden aus der Bevölkerung gestemmt.

12 000 D-Mark seien dabei alleine von den Einwohnern gekommen, die zusätzlich noch Material spendeten und in ihrer Freizeit zu Arbeitseinsätzen kamen.

+ So sah das Freibad kurz nach der Fertigstellung im Jahr 1973 aus. © Dorfchronik Großropperhausen/ Repro: Eike Rustemeyer

Am 18. Mai fand dann die große Eröffnung statt: Großropperhausens Bürgermeister Kurt Quehl dankte allen Helfern und Vertretern von Politik, Wirtschaft und Sport, bevor die ersten zur Eröffnungsfeier gekommenen Gäste in das auf 22 Grad temperierte Wasser eintauchten.

Das Freibad

Das Freibad verfügt von Anfang an über ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken mit insgesamt 600 Quadratmeter Wasserfläche. Im Laufe der Jahre kamen im Schwimmerbecken ein Einmeter-Sprungbrett und eine Rutsche hinzu. Außerdem sei das Nichtschwimmerbecken grundsaniert worden, sagt Jens Nöll.

Die größte Veränderung hat laut Nöll in den 90ern im Zuge der Dorferneuerung stattgefunden. Da sei das längliche Gebäude, in dem sich der Kiosk befindet, gebaut worden.

+ In den 90er Jahren wurde ein weiterer Gebäudeteil angebaut. © Eike Rustemeyer

Dass das Wasser stets angenehm warme Temperaturen habe, ohne hohe Energiekosten zu verursachen, liege an einer Absorberanlage auf dem Dach, erklärt Nöll. Die sauge das Wasser aus den Becken in auf dem Dach verbaute Schläuche, dort wird es von der Sonne erwärmt und dann wieder ins Becken gepumpt.

Im Freibad beschäftigt sind drei hauptamtliche Bademeister, darunter Michael Lindemann, der von Nöll „die gute Seele des Bades“ genannt wird. Lindemann habe in seinen fast 20 Jahren als Bademeister in Großropperhausen fast 300 Kindern das Schwimmen beigebracht, wie er selber sagt.

Fest im Dorf verankert

Auch 50 Jahre nach Eröffnung engagieren sich die Großropperhäuser noch immer freiwillig für ihr Freibad. Im September 2015 gründete sich der 120 Mitglieder umfassende „Förderverein beheiztes Freibad Großropperhausen“, wie der 1. Vorsitzende Markus Dunkel erzählt. „Es geht darum, die Kosten ein bisschen aufzufangen“, sagt Dunkel.

Betreiber des Freibades ist die Gemeinde Frielendorf, der Förderverein unterstütze bei Arbeitseinsätzen und Investitionen.

Das Freibad zu erhalten ist laut Dunkel das oberste Ziel. „Es gehört einfach zum Dorfbild dazu, es ist ein Anziehungspunkt“, sagt er. Viele, die als Kind dort schwimmen lernten, kommen auch heute noch vorbei – teilweise mit ihren eigenen Kindern. Aber auch Auswärtige würden nach Großropperhausen kommen, um zu schwimmen.

Da es im Dorf keine Gaststätte mehr gibt, säßen die Großropperhäuser nach Feierabend auch gerne bei einem kühlen Getränk im Freibad. Für die Bewirtung und den Kiosk ist ein externer Gastronom zuständig.

Die Zukunft

Damit das Freibad noch weitere 50 Jahre Bestand hat, braucht es laut Jens Nöll vor allem eines: hohe Besucherzahlen. Das ermögliche eventuell anfallende Investitionen.

Aber auch der Förderverein sei von zentraler Bedeutung, egal ob in finanzieller Hinsicht oder in Bezug auf die Arbeitseinsätze.

Dass es in Frielendorf zwei Bäder gibt, sei etwas Besonderes für eine Kommune dieser Größe. Und obwohl die Currywurst in beiden Bädern gleich gut schmecke, fühle sich Nöll in Großropperhausen ein Stück heimischer. Dort habe er das Schwimmen gelernt. So wie viele Großropperhäuser vor und nach ihm.