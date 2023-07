Kneippen im Urbach: Zur Gesundheitswoche ist Anlage in Neukirchen fertig

Probierten es aus: von links Klaus Schultheiß und seine Frau Heike stiegen gemeinsam mit Anne Schönfeld in die neue Kneippanlage in Neukirchen. © Jochen Schneider

Ein Barfußpfad und eine Wassertretanlange erweitern nun den Kurgarten in Neukirchen.

Neukirchen – „Mit der Erweiterung des Kurgartens um einen Barfußpfad und eine Wassertretanlage konnte das Angebot an Kneippschen Anwendungen vergrößert werden“, erklärte Horst Wenzel, der in Vertretung des Schirmherrn Mark Weinmeister am Sonntag nach Neukirchen in die Urbachstraße gekommen war. Dort wurde die erweiterte Anlage zum Start der Gesundheitswoche vorgestellt.

Weitere Vertreter des Kneipp-Bundes, des Hessischen Heilbäderverbands sowie Ehrengäste und Politiker unterstrichen die Einmaligkeit des Projekts und würdigten dabei auch das Engagement des Vereins Pro Neukirchen.

Dessen Vorsitzender Thorsten Brill ist froh, mit seinem Team wichtige Meilensteine im Kneipp-Kurgarten setzen zu können. „Mit dem Steg über die Urbach können die Besucher jetzt auf einer Treppe ins Wasser steigen und dort mit Hilfe eines Handlaufs in fließendem Gewässer kneippen“, erklärte der Vorsitzende des Vereins.

Mittels einer Kernbohrmaschine wurden die Löcher für den Handlauf gebohrt und im Anschluss im abschüssigen Gelände verankert. Weiter wurde direkt am Abgang zur Kneippanlage ein Barfußpfad in Betrieb genommen, dessen sechs Felder mit Untergründen aus Holz, Stein und Hackschnitzeln versehen sind und die Reflexzonen der Füße beanspruchen.

„Zwei weitere Felder kommen noch bis Ende Juli hinzu, eines mit Terrassendielen, damit die Gäste aus dem Wasser kommend einen trittfesten Untergrund vorfinden, beim zweiten Feld sind die Grundlagen noch in der Findungsphase“, erklärte Landschaftsplaner Bastian Knoren, zuständig für die Wege und gestalterischen Elemente im Kneippgarten.

„Viele Firmen aus Neukirchen wie RK Metalltechnik, Malerbetrieb Schnell, Ernst Mantz Bedachungen, Elektro Mausehund und Elektro Schneider haben uns bei der Umsetzung im Garten begleitet und die Hälfte ihrer Leistungen auf eigene Rechnung eingebracht“, erläuterte Brill.

Musste bislang das Wasser im Armbadebecken mühsam mittels einer Pumpe nach oben befördert werden, wurde aktuell eine Technik installiert, die das Wasser elektronisch hochpumpt, sobald ein Gast den Garten betritt. Diese Gelegenheit besteht von Mai bis September in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Gleichzeitig wurde am ersten Julisonntag die Gesundheitswoche in Neukirchen eröffnet. Am Mittwoch geht es hier unter anderem um die fünf Säulen nach Kneipp.

Am Donnerstag gibt es um 17 Uhr ein Gesundheitswandern, Freitag folgt ein Workshop zur „Vitalreichen Vollwertkost“. Samstag stehen die Kinder im Mittelpunkt, denn für sie gibt es viele Aktionen von Vereinen, bei denen Mitmachen erwünscht ist. T’ai Chi Kineo mit Frank Bernhardt ist für Sonntag um 11 Uhr angesetzt, ab 15 Uhr lesen Schüler der Steinwaldschule aus Erich Kästners „Die Konferenz der Tiere“ vor.

Wer mehr über die gesundheitlichen Anwendungen wissen möchte, wendet sich an die Kneippmentoren Holger und Silke Arndt oder an die Kneippberaterin Kerstin Thomas. (Jochen Schneider)

Kontakt: pro.neukirchen.de