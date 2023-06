Kompromisslos und kraftvoll: Bild erzielt hohen Preis

Von: Matthias Haaß

Das Bild mit Kathche Dörrbecker „Bildnis eines hessischen Bauernmädchens“ malte Carl Bantzer 1897. © Grisebach GmbH

Der Schwälmer Maler Carl Bantzer ist gefragt. Eines seiner Bilder erzielte einen hohen Preis bei einer Berliner Auktion.

Schwalm/Berlin – Kunst aus der Schwalm ist offenbar nicht nur gefragt, sondern auch teuer. Bei einer Auktion des Berliner Auktionshaus Griesebach wurde jetzt das Bild „Kathche Dörrbecker – Bildnis eines hessischen Bauernmädchens“ von Carl Bantzer für 118 750 Euro verkauft. Der Schätzpreis des Auktionshauses lag zwischen 35 000 und 45 000 Euro. Es gab drei Bieter.

Das Bild war zuvor in Privatbesitz und Teil einer Privatsammlung in Süddeutschland. Der ursprüngliche Besitzer hatte das Porträt 1911 von Carl Bantzer erworben. Ersteigert wurde das Kunstwerk vom Städel Museum in Frankfurt (Main).



Der Wert eines Gemäldes richte sich grundsätzlich erst einmal nach dem durchschnittlichen, aktuellen Marktwert für entsprechende Werke eines Künstlers, so Dr. Anna Ahrens, die Leiterin der Abteilung Kunst des 19. Jahrhunderts das Auktionshauses: „Hier geht es um Angebot und Nachfrage.“

Preis sei nicht ungewöhnlich

Dass ein Bild für das Dreifache des Schätzpreises beziehungsweise Aufrufpreis verkauft werde, sei nicht ungewöhnlich, erklärt Ahrens: „Das Bietinteresse war sehr groß, entsprechend ging der Preis hoch.“

Carl Bantzer sei im besten Wortsinn ein außergewöhnlich starker Maler, so die Kunstexpertin: „Das Bild der Kathche Dörrbecker, damals betitelt als „Bildnis einer hessischen Bäuerin“, war 1903 auf der Großen Berliner Kunstausstellung ausgestellt, die für den Maler so etwas wie die endgültige Etablierung in der ersten Reihe der damaligen zeitgenössischen Künstler bedeutete.“



Arbeiten von Carl Bantzer, zumal in dieser herausragenden Qualität, seien durchaus gesucht und nur noch selten zu haben, weiß die Mitarbeiterin des Auktionshauses: „Die meisten wichtigen Werke sind bereits in Museumsbesitz, in Dresden, Marburg, Berlin, Darmstadt, Kassel – und nun mit einem so wichtigen Werk auch im Städel in Frankfurt.“



Bislang hatten die Berliner erst drei Arbeiten von Carl Bantzer im Programm. Die zwei vorangegangenen Ergebnisse bewegten sich jeweils innerhalb des Rahmens der Schätzung und lagen bei jeweils 5000 Euro.

Künstler starb in Marburg Carl Bantzer wurde am 6. August 1857 in Ziegenhain geboren und starb am 19. Dezember 1941 in Marburg. Bantzer war ein vom Impressionismus stark beeinflusster Maler, Hochschullehrer, Kunstschriftsteller und Fotograf. Der weit über die Region bekannte Künstler war Mitglied der Willingshäuser Malerkolonie in Willingshausen. Eines seiner bekanntesten Bilder ist der Schwälmer Tanz (1896). Es hängt im Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Philipps-Universität Marburg.

Bantzers Werke sind gefragt

Bilder von Künstlern aus der Malerkolonie sind gefragt, wir sprachen mit der Leiterin der Abteilung Kunst des 19. Jahrhunderts, im Berliner Auktionshaus, Dr. Anna Ahrens, nach ihrer kunsthistorischen Einschätzung der Epoche und des vom Städel Museum ersteigerten Bantzer-Bildes.

Carl Bantzer sei ein außergewöhnlicher Maler, so die Expertise der Fachfrau.

Wie Bantzer selbst geschrieben habe, „fesselte ihn der Mensch in seiner Eigenart“, was ihn schließlich zu dem berühmten Bild der „Abendmahlsfeier“ und den Einzelbildnissen führte, so die Kunstexpertin: „Das Porträt eines schönen jungen Mädchens, die Kathche, im Anzug der Halbtrauer, schwarz mit wenig grün und violett, hob Bantzer wiederholt hervor.“

Bantzer schilderte, wie er die Tracht „passend zum Ausdruck dieses schönen Kopfes“ ausgesucht und deshalb die junge Frau in der Tracht der Hinterländer gemalt habe, berichtet Ahrens weiter. „Das Bild sei in mehrfacher Hinsicht so bedeutend wie überraschend.“

Der Künstler

Bantzer war Anfang der 1890er-Jahre mehrfach in Paris und studierte dort sehr aufmerksam die Impressionisten.

Er habe in der künstlerischen Auseinandersetzung mit den Franzosen seine außerordentliche Begabung in der Beherrschung des Malerischen zur Meisterschaft ausgebaut, wie nicht zuletzt das Bildnis der Kathche zeige, so die Mitarbeiterin des Auktionshauses: „Nichts Süßliches, nichts Romantisches, kein unnötiges Dekor ist hier zu finden. Es geht um die Kraft des Ausdrucks durch und mit Farbe.“

Bantzers Malerei sei kompromisslos und enorm stark. Dazu passe das Motiv der schönen jungen Bäuerin, findet die Kunstexpertin.

Kathche sei eine starke junge Frau mit einem Gesicht „von Heute“ möchte man sagen. Fast lebensgroß trete sie dem Betrachter entgegen, konfrontiere und stelle sich ihm im besten Sinne in den Weg.

„Wir können ihr kaum ausweichen. Ihr unglaubliches Gesicht leuchtet aus dem Dunkel ihrer Tracht, die sich mit dem malerisch dunklen Hintergrund vereint. Ihre Arme sind verschränkt, leicht rötlich – vielleicht von der Arbeit in der Sonne. Es gibt kein Zögern. Weder bei Kathche noch in Bantzers Malerei“, analysiert Dr. Ahrens.

1897, im Jahr des Entstehens des Bildes, wurde Bantzer übrigens Professor an der Akademie in Dresden.

Zu seinen Schülern zählen bedeutende Künstler wie Kurt Schwitters, Conrad Felixmüller oder Joseph Hegenbarth.