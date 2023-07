Kreative Wasserspiele: Über 70 Kinder kamen zum Schwimmbadfest nach Großropperhausen

Von: Jörg Döringer

Auf die Spiele, fertig, los: Finn Luca Schröder (links) und Mia Jüngel, beide aus Großropperhausen, duellieren sich im Wasserspiel „Kampf der Gladiatoren“. © Jörg Döringer

Das diesjährige Schwimmbadfest stand ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens des Sport- und Freizeitzentrums.

Großropperhausen – Das beliebte Schwimmbadfest in Großropperhausen fand bei angenehmer 24 Grad Außentemperatur am Samstagnachmittag statt.

Mehr als 70 Kinder nahmen an den um 13 Uhr beginnenden Wasserspielen zum 50-jährigen Bestehen des Schwimmbades teil, angeboten wurde das Wasserplanenspiel, das Gummistiefelspiel sowie das Spiel „Kampf der Gladiatoren“.

Das Schlauchbootrennen brachte viel Spaß für die jüngsten Schwimmbadbesucher. Auf dem Sportplatz neben dem Schwimmbad konnten sich die Kinder beim Fußball-Dart, Fußballbowling und beim Spiel „Schnellschussmessung“ austoben.

Für die Jüngsten stand neben den Spielen den ganzen Tag eine Hüpfburg zur Verfügung. Zum Abschluss der Spiele fand das traditionelle Schwammspiel statt, bei dem neben den Kindern auch die Erwachsenen mitspielten.

Glücklich: von links Anni März (7 Jahre) aus Seigertshausen und Paula Schäfer (6 Jahre) aus Obergrenzebach. © Döringer, Jörg

Natürlich gab es nach den Spielen eine Siegerehrung, Preise bekamen alle Beteiligten. Das erste Mal, dass sich Badegäste in dem Freibad abkühlen konnten, war laut Großropperhausens Dorfchronik bei der Eröffnungsfeier am 18. Mai 1973. Erbaut wurde das Schwimmbad in völliger Eigenleistung durch die Gemeinde, freiwillige Helfer und das Stormannwerk Großropperhausen.

In den 1990er-Jahren wurde das Sporthaus, welches auch den Kiosk beherbergt, um einen Anbau erweitert und mit einer Absorber-Anlage versehen, die das Wasser je nach Sonnenschein auf bis zu 27 Grad erwärmt. „Mehrere Generationen lernten im Freibad das Schwimmen und unser Förderverein mit 126 Mitgliedern engagiert sich noch immer freiwillig für ihr Freibad“, sagte der Vorsitzende des Schwimmbad-Fördervereins, Markus Dunkel.

Der Förderverein Beheiztes Schwimmbad Großropperhausen wurde im September 2015 gegründet. Der Verein setzte sich als Ziel, der politischen Gemeinde durch ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden (200 bis 300 Stunden pro Jahr) Kosten einzusparen und sie bei der Unterhaltung des Bades zu unterstützen.

Der Eintritt zum Schwimmbadfest war frei und es konnte bis Mitternacht geschwommen werden. Nach den Schwimmbadspielen fand das Weinfest mit musikalischer Begleitung durch DJs aus dem Dorf statt.

Über verschiedene Bio-Weine und Short-Rips vom Grill sowie Flammkuchen durften sich alle Besucher freuen und den Tag genießen.