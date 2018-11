Kreisalttierschau in Ziegenhain: Züchter zeigten mehr als 200 Rassekaninchen

+ Von links Jürgen Treibert aus Wasenberg, Hans Werner Jüngel aus Obergrenzebach, Hans Wilhelm Hainmüller aus Ziegenhain und seine Enkelin Jana Hainmüller (5 Jahre) auf der Kreisalttierschau.

Ziegenhain. Besucher aus ganz Nordhessen fanden sich am Samstag und Sonntag bei der Kreisalttierschau des Kreisverbands Schwalmtal in der ehemaligen Rohde-Halle am Ernst-Ihle-Einkaufszentrum in Ziegenhain ein.