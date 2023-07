Kunst als Alleinstellungsmerkmal: Neues Tourismuskonzept für Willingshausen

Von: Sandra Rose

Teilen

Helena Hergert, Geschäftsführerin der Kunsthalle mit Ulli Becker-Dippel. © Rose, Sandra

Bis Ende des Jahres soll das neue Konzept fertig sein. Der Fokus liegt dabei auf dem Jubiläumsjahr 2024.

Willingshausen – In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter wurden seitens der Verwaltung erste Auszüge des neuen Tourismuskonzepts vorgestellt. Es sollte besonders mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2024 erstellt werden.

Die Großgemeinde Willingshausen wird 50, Zella begeht seinen 800. Geburtstag, das bedeutendste Jubiläum ist der 200. Jahrestag der Gründung der Künstlerkolonie Willingshausen. Antonia Staufenberg, die seit Februar im Wasenberger Rathaus für Tourismus zuständig ist, wird das Konzept am Jahresende final vorstellen.

Die Ziele

Ziel soll es sein, die Gemeinde als Ausflugsziel weiter zu stärken und das vor allem auch nach außen zu kommunizieren. Deutlich populärer werden soll das Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde – die Malerkolonie. Aber auch Naturräume zum Wandern und Radfahren sollten stärker in den Fokus rücken, erläutert Staufenberg.

Gesetzt werden müsse zudem stärker auf Regionalität und den Charakter kleinerer Dorfstrukturen – all das biete die Gemeinde Willingshausen. Bei Reisenden seien innerhalb Deutschlands eher kleinere Destinationen beliebt, fernab vom Massentourismus, verdeutlicht Staufenberg die Stärken Willingshausens.

Allerdings weist die Expertin in ihrem ersten Entwurf auch auf Schwächen hin. Hierzu gehöre die Kommunikation der Veranstaltungen für 2024 nach außen, auch die Buchbarkeit der Angebote. Häufig würden die von den Zielgruppen auf entsprechenden Portalen nicht gefunden. In der Kommunikation sei Digitalisierung das Stichwort.

Auch gelte es, die Identifizierung und das Tourismusbewusstsein bei den Einwohnern zu stärken. Bislang eher unbeachtet blieben die Familien – in dem Bereich sollen unbedingt Angebote entwickelt werden. Als Zielgruppen sieht das Konzept kunstinteressierte Tagesausflügler, Natur- und Sportbegeisterte und eben Familien vor. Problematisch sei aktuell noch die Anbindung durch den ÖPNV.

Der Pirschsteig

Bereits neu entwickelt wurde ein kinder- und familienfreundlicher Wanderweg, der Pirschsteig. Er ist in den bestehenden Natur- und Kulturlandschaftslehrpfad Merzhausen integriert worden.

Startpunkt ist der Wanderparkplatz an der Alten Grundschule in Merzhausen. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern sollen die Wanderer Rätsel lösen, nebenbei erfahren sie Wissenswertes über die Gemeinde, Wald und Natur. Die Belohnung wartet in einer Schatztruhe am Wasenberger Rathaus, die sich nur mit einem Zahlencode, der sich aus den richtigen Antworten ergibt, öffnen lässt.

Für die Beschilderung, Flyer und weiteres Material soll Fördergeld beantragt werden. Antonia Staufenberg hofft, dass der Pirschsteig Ende des Sommers mit den entsprechenden Hinweisen versehen ist.

Die Ideen

Perspektivisch sollen weitere Wanderangebote geschaffen werden, auch eine Verkürzung des Weges bei Loshausen ist geplant, damit der Weg familienfreundlicher und barrierefrei wird. Auch die Zertifizierung „Wanderbares Deutschland“ steht auf der Agenda.

Das Portal wirbt mit zertifizierten Qualitätsregionen, Qualitätswegen und Gastgebern. Im Bereich Kunst und Kultur sollen Audio-Touren angeboten werden, eventuell gekoppelt mit Wanderwegen.

Auch sieht das Vorhaben ein integriertes Konzept mit dem Tourismusservice Rotkäppchenland vor – es soll Urlaubspakete geben. Auf die Frage, ob die noch zeitgemäß sind, ist Antonia Staufenberg überzeugt: „Ja, aber die Angebote müssen flexibel sein. Kurzurlaube sind im Trend, beispielsweise mit einer Art „Museums-Hopping“.“

Die gebürtige Obergrenzebacherin hat in Wilhelmshaven studiert, im Schwarzwald gearbeitet, einige Erfahrungen im Ausland gesammelt und dabei gelernt: „Wir müssen über Gemeindegrenzen hinweg denken – gerade beim schnelllebigen Thema wie dem Tourismus. Heute ist mir auch bewusster, wie schön wir hier leben.“