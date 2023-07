Kunstmeile in Willingshausen: Mit Kreativität zur verkehrsberuhigten Zone?

Von: Sandra Rose

Die Straßenmalerinnen Amy (links) und Noora. © Privat

Die Kultur-Initiative-Willingshausen verwandelte die Merzhäuser Straße in eine temporäre Kunstmeile. Ziel der Aktion: Ein sichererer Ortskern.

Willingshausen – „Kultur bewegt“ – so verstanden es jedenfalls die von der Kultur-Initiative-Willingshausen (KIWI) auf die temporäre Kunstmeile nach Willingshausen eingeladenen Kulturprojekte: Das Team des Neustädter Straßenmaler-Festivals, ein Kunstprojekt der Carl-Bantzer-Schule aus Ziegenhain, das Art-Mobil aus Schwalmstadt, die Graffiti-Künstler des Jugendraums Neustadt und Rangs-Hof beteiligten sich an der Aktion in der Merzhäuser Straße, die dafür gesperrt worden war.

Kunst mit dem Artmobil: Der Verein Arbeit und Bildung bot Kreatives für geflüchtete Frauen aus der Ukraine an, organisiert von Elena Gavrilova (dritte von links). © alexander schenk

Die Willingshäuser fremdelten noch etwas mit der Idee, diesen Straßenabschnitt dauerhaft zu einer verkehrsberuhigten Zone zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. Nur wenige machten sich selbst ein Bild vom vielfältigen Geschehen auf der Straße. Die Aktion war genehmigt worden, Umfahrungen ausgeschildert.

Mit dem Anliegen sieht sich die KIWI auf einem guten Weg: „Wir wissen natürlich, dass die Schaffung einer verkehrsberuhigten Zone nicht nur einen langen Atem braucht, sondern vor allem auch der Zustimmung vor Ort bedarf.

Daher sind wir sehr froh, dass der Ortsbeirat Willingshausen die Idee nicht nur aufgegriffen und seinerseits ein Votum für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Ortsmitte abgegeben, sondern dies räumlich darüber hinaus noch auf den Bereich der Bushaltestelle und den Übergang zum Dorfplatz in der Wasenberger Straße erweitert hat“ stellt die KIWI-Vorsitzende Margitta Braun-Biskamp fest.

Dieser Beitrag von KIWI zum Programm „Jubiläum 200 Jahre Künstlerkolonie“ ziele darauf ab, eine Realisierung der Kunstmeile bis zum vom Festausschuss geplanten „Stehenden Festzug“ im August 2024 zu erreichen und den Kunst- und Kulturstandort Malerdorf perspektivisch zu einem breit aufgestellten attraktiven touristischen Ziel zu machen.

Die Idee

Tempo Sieben für motorisierte Fahrzeuge auf einer Streckenlänge von etwa 150 Metern – vom Volkmann-Platz zum Gerhardt-von-Reutern-Haus – sollen nicht nur den Alltagsweg über die Straße weniger gefährlich machen, sondern auch die Wege für Besucher sicherer werden lassen, so die Vision. Verkehrsberuhigte Zonen könnten eingerichtet werden, sofern die Tageslast der Strecke nicht über 4000 Fahrzeugen liegt, heißt es weiter.

Gespräche bei Verkehrsschau bislang erfolglos Ortsvorsteher Jörg Waldhelm schaute vorbei und teilt mit, dass er die Resultate schon „bemerkens- und sehenswert“ fand. Die Initiative habe das Konzept zwar im Festausschuss präsentiert, jedoch noch in keiner Ortsbeiratssitzung. Der Ortsbeirat unterstütze Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Ortslage, auf ihrem Schulweg (der Schulbus hält nicht in Willingshausen) zur Rotkäppchenschule müssten die Schulkinder bis zu drei Mal die Kreis- und Landesstraßen überqueren. Gespräche über eine Bedarfsampel und einen Zebrastreifen fruchteten auch trotz Gespräche innerhalb der Verkehrsschau mit der Straßenverkehrsbehörde bislang nicht, heißt es vom Ortsbeirat. Dabei habe der Verkehr durch das Autobahnende an der Anschlussstelle Schwalmstadt in Willingshausen stark zugenommen, insbesondere auch der Schwerverkehr. Nach Rücksprache mit Hessen Mobil seien Spielstraßen oder Tempo 30-Zonen rechtlich auf übergeordneten Kreisstraßen nicht möglich, lediglich könne abschnittsweise unter strengen Voraussetzungen die Geschwindigkeit reduziert werden. Hessen Mobil habe von den Plänen der Initiative, dass die Kreisstraße eine Spielstraße werden solle, noch keine Kenntnis. Der Ortsbeirat will in Kürze zunächst vier Streetbuddys (Warnaufsteller) anschaffen. sro

Die Aktionen

Gleich zu Beginn nahmen Schüler der Carl-Bantzer-Schule den asphaltierten Abschnitt der Kunstmeile in Beschlag und setzen ihren von Zahra Vahedi geleiteten Kunstkurs unter Realbedingungen im Straßenfreiraum fort. Roswitha Trümpert freute sich über die gelungene Werbung für das am dritten Juli-Wochenende stattfindende Straßenmaler-Festival in Neustadt. Integration und Filz standen für das Artmobil im Vordergrund. Mit dem Artmobil ist ein Angebot von Arbeit und Bildung für kriegsvertriebene ukrainische Frauen und Mädchen verbunden. Kunst steuerte Braun-Biskamp als fertige Exponate bei. Die Steinskulpturen waren im Rahmen von Steinbildhauer-Kursen entstanden und sollten einen Eindruck, wie eine spätere „Verkehrsberuhigte Zone für die Kunst“ auch durch dauerhaft ausgestellte Skulpturen bereichert werden könnte, vermitteln.

Die Akteure

Der gesamte Vorstand, bestehend aus Margitta Braun-Biskamp, Roswitha Trümpert, Elisabeth Dittschar, Zahra Vahedi, Erika Schäfer und Jörg Haafke hatte sich in die Vorbereitung des Aktionstages eingebracht und begleitete die Aktivitäten sowie etwa 70 Mitwirkende.