Kurzschluss am Kopierer: Feuerwehr präsentierte sich bei Kirmesübung

Salatkirmes

+ © Celine Kühn Die Übung der Feuerwehr durfte traditionell auf der Salatkirmes nicht fehlen. Die Einsatzkräfte retteten Jugendliche aus dem evangelischen Gemeindezentrum. © Celine Kühn

Die Feuerwehr Ziegenhain präsentierte sich bei traditioneller Kirmesübung am letzten Tag der Salatkirmes. 30 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge spiegelten das Szenario.

Ziegenhain – Sie gehört zur guten Tradition und eröffnet den finalen Tag der Ziegenhainer Salatkirmes – die Übung der Ziegenhainer Feuerwehr am Kirmesmontag. Hier zeigt die Einsatzabteilung unter realen Bedingungen ihr Können.

Ort des Szenarios war diesmal das evangelische Gemeindehaus Auf der Schanze, vor dem sich auch reichlich Publikum versammelt hatte. Bei sommerlichen Temperaturen war der zarte Sprühnebel des Löschwassers zur Abkühlung äußerst willkommen.

+ Schaulustige standen ringsherum und beobachteten gespannten den Einsatz. © Kühn, Celine

Das Szenario

Und so sah das Szenario aus: Um 10.30 Uhr kam es im Gemeindezentrum zu einem Kurzschluss an einem Kopierer. Die Folge: ein Brand. Zum Zeitpunkt des Geschehens hielten sich vier Jugendliche in dem Gebäude auf.

Sie flüchteten nach draußen und setzten den Notruf ab. Die Jugendlichen berichteten von drei weiteren Jugendlichen, die noch im Gebäude, aber nicht auffindbar, seien.

Die eintreffende Feuerwehr machte sich unter der Leitung von Wehrführer Karsten Linke mit einem Angriffstrupp auf den Weg ins Gebäude, während andere Feuerwehrleute den Brand über die Drehleiter bekämpften. Die Jugendfeuerwehr positionierte sich an einer Gebäudeseite und unterstütze die Löscharbeiten.

Nach einigen Minuten waren auch die Jugendlichen im Inneren gefunden und die Flammen unter Kontrolle. Ein weiteres Rettungsteam eilte in das Gemeindezentrum, um die jungen Leute aus dem Gebäude zu retten. Eines der Brandopfer wurde mit schweren Brandverletzungen an das DRK Ziegenhain übergeben und auf einer Transportliege mit Sauerstoff versorgt.

Die anderen Übungsdarsteller wurden von Einsatzkräften aus dem Gebäude geleitet und trugen sogenannte Brandfluchthauben. Besonders realistisch wirkte das ganze Szenario durch den Einsatz von Pyrotechnik.

Junge Leute vorbereiten

Gemimt wurden die Verletzten von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Es sei wichtig, dass auch die Jugend bei so einer Übung eingesetzt werde, um sich an reale Bedingungen zu gewöhnen, hieß es von der Feuerwehr Ziegenhain.

Moderiert wurde die Übung von Hans-Joachim Barwe. Mit insgesamt zehn Fahrzeugen war die Wehr gut vertreten. Rund 30 Einsatzkräfte von DRK und Feuerwehr machten bei der Übung mit.