Landschaft aus Löchern mitten in Oberaula: Ortsbeirat beklagt Zustand der Bahnhofstraße

Kaputte Straßen

+ © Rose, Sandra Gefahr auf Gehwegen: Auch die sind mittlerweile stark in Mitleidenschaft gezogen. © Rose, Sandra

Trotz mehrerer Anfragen lehnt HessenMobil die Sanierung der Straße zum gegenwärtigen Zeitpunkt an. Die Arbeiten an der maroden Straße sollen frühestens 2027 beginnen.

Oberaula – Jeder nicht komplett beladene Lkw sorgt in der Oberaulaer Bahnhofstraße für ein weithin hörbares Grollen – und von ihnen fahren täglich viele. Entweder in Richtung Hausen oder auf dem Weg zur Bundesstraße. Nicht nur die Anwohner sind mittlerweile vom schlechten Zustand der Ortstangente genervt, auch den Ortsbeirat beschäftigt das Thema bereits seit Jahren. Die Landesstraße müsste nämlich von eben diesem auch ertüchtigt werden – doch trotz vermehrter Anfragen an Hessen Mobil tut sich nichts.

Tatsächlich macht die Straße einen äußerst maroden Eindruck: Wer von der Bundesstraße aus mit dem Pkw abbiegt, der findet sich auf einer buckligen Piste wieder, die mehrfach ausgebessert wurde, deren Furchen aber mittlerweile umso tiefer sind.

Bis zu vier Zentimeter tief hat sich so manches Loch in den Asphalt gefressen und es bröckelt und reißt, wohin das Auge blickt. Auch die Gehwege sind in Mitleidenschaft gezogen, teilweise haben sie sich stark gesenkt – man mag sich nicht vorstellen, wie ein Fußgänger mit Rollator oder Kinderwagen den Weg überhaupt unfallfrei passieren soll.

Ortsvorsteher Hans-Joachim Schneider, sein Stellvertreter Thomas Müller und die Anwohner Armin Lauer und Dirk Gronowski sind entsetzt über den Zustand und beklagen, dass es nicht nur seitens der Bevölkerung Beschwerden gibt. „Man muss sich ja schämen. Wer hier als Fußgänger unterwegs ist, lebt gefährlich. Und bei Regen sollte man den Gehweg sowieso meiden, weil der Regen sich in den Löchern sammelt und das Wasser dann bei jedem Auto, das vorbei fährt, meterhoch spritzt.“

+ Tiefe Löcher und durchgängige Risse: von links Ortsvorsteher Hans-Joachim Schneider, Armin Lauer und der stellvertretende Ortsvorsteher Thomas Müller sind entsetzt über den schlechten Zustand. © Sandra Rose

Anfragen an Hessen Mobil seitens der Gemeinde seien bislang abschlägig beschieden worden – „eine Sanierung noch nicht notwendig“, so die Begründung, die im Ortsbeirat ankam.

Die massivsten Schäden finden sich im Einmündungsbereich aus Richtung der Bahnhofstraße und im weiteren Verlauf Richtung Bäckerei und Gärtnerei.

Erstellt wurde die Bahnhofstraße Ende der 1970er-Jahre und zwischendurch rudimentär ausgebessert. Sicher mitverantwortlich für die groben Schäden sei auch der doch recht massive Lkw-Verkehr, sind die Mitglieder des Ortsbeirates überzeugt. Die Strecke werden teilweise zum Ausweichen genutzt, wenn die nahe Autobahn gesperrt sei.

Wie Bürgermeister Klaus Wagner mitteilt, soll die Bahnhofstraße erst nach der Erneuerung der Bundesstraße durch die komplette Ortsdurchfahrt Oberaula saniert werden. Dann stünden auch die Sanierungen der Ortsdurchfahrten in Hausen und Ibra, die beide ebenfalls in einem schlechten Zustand sind, an.

Weil die Bundesstraße erst nach der Fertigstellung der Bundesstraße in Neukirchen (geplant für 2024/2025) saniert werden soll, werden die betroffenen Landesstraßen voraussichtlich erst ab 2027 saniert, erläutert Wagner. „Das ist für die in sehr schlechtem Zustand befindliche Bahnhofstraße natürlich sehr spät.“

Weil im Zuge des Bundestraßenausbaus in den Jahren 2026/2027 unter anderem die Bahnhofstraße als Umleitungsstrecke genutzt werden müsse, sei eine spätere Erneuerung wiederum von Vorteil, damit nicht im Zuge der geplanten Umleitungsstrecken sehr viel zusätzlicher Verkehr von der B 454 auf eine erneuerte Landstraße in Oberaula geführt und dann direkt die neue Straße entsprechend belastet und beschädigt werde.

Wagner stellt aber auch klar: „Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss Hessen Mobil die betroffenen Landesstraßen, die Bahnhofstraße Oberaula, natürlich in einem Zustand halten, der nicht zu Gefährdungen aufgrund des Straßenzustandes führt.“ Da sei das Land/Hessen Mobil als Baulastträger gefordert.